Zajímavé, že změnu času kritizují důchodci, zamýšlí se profesorka Illnerová

Vadí vám změna času?

Moc to neprožívám. Teď na podzim se těším, že si přispím, a na jaře si ponechám brzké vstávání, na které jsem zvyklá.

A nakolik ty posuny hodinek trápí lidi obecně?

Na podzim jsem ještě nikoho neslyšela říkat: „Ráno budu muset spát o hodinu déle, to je hrozné…“ Říjnová změna naprosté většině lidí nevadí, protože zpožďování takzvaných biologických hodin v mozku je daleko jednodušší než jejich předbíhání. K předbíhání dojde při jarní změně času, která nastane zase až v březnu. Ráno pak budeme vstávat do tmy. Pro organismus je to horší než podzimní změna času, po které bude naopak ráno světlo o hodinu dřív.