Méně světla, více smutku. Splín zaženou přátelé, pohyb i malé radosti

Dny se sice už pomalu prodlužují, ale noci jsou stále nepříjemně dlouhé a do léta je ještě daleko. Všichni víme, jak je nepříjemné odcházet z domova za tmy a stejně tak se za tmy i po práci vracet. Jenže v našem podnebném pásmu prostě panují čtyři roční období. A tak je potřeba se s tím smířit a začít jednat.

Když slunce svítí málo, dostáváme mnohem menší příděl vitaminu D. A to není dobře. Bez něj se člověk cítí unavený, bez síly a hlavně bez nálady.

„Mnoho lidí je náhle podrážděných, naštvaných, reaguje agresivně na cokoli z okolí. Všimněte si toho třeba u řízení. I vy najednou nadáváte za volantem mnohem víc. A také přibývá bouraček,“ vypočítává profesor psychologie z univerzity Scarborough v Torontu Steve Joordens.

Proto jezte častěji než dříve sardinky, lososa nebo rybí olej, doporučují se i mořské plody. Zvyšte si také dávku cereálií či vajec a nezapomeňte ani na houby, které jste si tak poctivě na podzim nasušili. Hodí se kravské i sójové mléko anebo pomerančové džusy (nejlépe ty čerstvě vymačkané čili freshe).

Náladě zvláště u žen rozhodně nepřidá ani fakt, že se během období s menším přísunem denního světla prokazatelně zpomaluje také metabolismus. Tím pádem mnohem snadněji tloustneme.

Jinými slovy – musíme se mnohem víc snažit, abychom nepřibrali i poté, co se na dortík jenom podíváme, natož abychom si z něj kousek ukrojili. Proto je dobré se přemoci a zařadit přes den více pohybu, i když se nám chce spíš zalézt pod deku s knížkou.

Umělé světlo nestačí Možná máte pocit, že se zrovna neutápíte ve tmě. Ale je potřeba pochopit, že není světlo jako světlo. A to přirozené vám zářivky nikdy nenahradí. „Denní světlo v sobě zahrnuje sedm barev, které se v průběhu dne různě mění,“ vysvětluje Jakub Brandalík ze společnosti Lightway. Umělé proti tomu zůstává po celý den naprosto stejné. „Navíc je často tvořeno jen ze tří barev – žluté, oranžové a červené,“ dodává odborník. Pokud se tedy vystavujete pouze jemu, může to negativně ovlivnit vaši psychiku. Cítíte se pak mnohem víc podráždění, ve stresu a pod neustálým tlakem. Příliš modrého světla zase nemá dobrý vliv na zrak. Navíc je tu mírné a často i nepostřehnutelné blikání zářivek. Proto je nutné chodit co nejvíce ven anebo se pohybovat často tam, kde je hodně oken. Nezatahujte záclony, pusťte slunce do místnosti v celé míře po těch pár hodin, co je obloze.

S nedostatkem slunce se nedá nic dělat, pokud se tedy neplánujete na zimní měsíce přestěhovat do Karibiku. To by bylo samozřejmě fajn, ale většina normálních smrtelníků na to nemá peníze.

Zkuste se tedy na toto období předem připravit. Vždyť všichni si před zimou vytáhneme ze skříně kabáty a čepice. Udělejte podobnou přípravu i pro svou duši.

„Předem víte, že budete prožívat období, které bude složitější. Naplánujte si tedy na každých čtrnáct dní něco, na co se můžete těšit,“ radí americká rodinná lékařka Vanessa Alappattová. Může to být návštěva divadla, víkend na horách nebo třeba večerní saunování.

Dalším důležitým faktorem jsou přátelé. „Lidé se často v horším počasí schovávají před ostatními. Nechce se jim z domova, zůstávají u televize a sledují všechno možné. Není třeba zmiňovat, jak právě tato moderní vymoženost vycucává z každého sílu,“ upozorňuje odbornice.

Je to velká chyba i proto, že člověka zcela přirozeně nabíjí přítomnost ostatních. „Blízcí lidé na nás mají vliv, aniž bychom to tušili. Už jen to, že jsou s námi, probouzí v lidském těle vstřícné a hřejivé pocity. Když se jich proto zbavíme nebo jen na čas omezíme jejich fungování v našem životě, budeme smutní,“ referuje Alappattová.

Barva světla je zásadní Červená – má dobrý vliv na krevní tlak a bojuje také proti průjmu nebo zácpě.

Oranžová – uvolňuje při menstruačních potížích a křečích.

Žlutá – lépe se při ní hubne a mají ji v oblibě i alergici.

Zelená – pomáhá při únavovém syndromu a kožních potížích.

Modrá – je vhodná při nachlazení, tiší bolesti v krku.

Fialová – zklidňuje, zlepšuje náladu a celkově hladí po duši.

Proto se naopak snažte potkávat s přáteli mnohem častěji, hrajte hry, mluvte o každodenních zážitcích. Prostě se smějte. Protože právě smích nás nabíjí pozitivní energií.

Nezavírejte se mezi čtyřmi stěnami

Uvědomte si také, že nepřítomnost slunce neznamená konec světa. I když jsou na obloze mraky, nějaké světlo se k vám skrze ně dostane. Nastavte mu tvář.

„Choďte hodně ven. Aspoň o víkendech, kdy máte přes den volno. Pořádně se oblékněte a užijte si procházku s partnerem nebo se psem,“ nabádá profesor Joordens. I obyčejné světlo, které vám připadá šedivé, je mnohem lepší než sezení pod lampou doma v pokoji.

A hlavně – nezapomeňte, že nežijete na dalekém severu, a tudíž se jedná pouze o přechodnou záležitost. Období plískanic za pár měsíců skončí, vysvitne slunce a vám bude zase lépe.