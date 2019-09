S fitness můžete začít i v důchodu, říká sedmašedesátiletá babička

Celý život se věnovala aerobiku a později i posilování. Pak přidala jízdu na kole, pilates a nyní se učí na surfu, ačkoli na něm nikdy předtím nestála. „Nikdy není pozdě začít,“ říká.

Sharon má za sebou úspěšnou kariéru roztleskávačky na střední škole. Tam se do sportu naprosto zamilovala, a jak sama říká, vděčí mu za skvělou formu. Je v kondici a hravě předběhne i o několik desítek let mladší ženy, když si jde ráno zaběhat.

„Sport vás udržuje čilé a nabíjí vás pozitivní energií. Nikdy nebudete mít špatnou náladu,“ svěřila se pro server Metro.co.uk.

Sharon říká, že jí sport pomohl i k pěti dětem. Neměla díky tomu problém s otěhotněním a porody pro ni také byly hračkou. Nyní se těší z jedenácti vnoučat a říká, že je sice netradiční babička, ale všechny vnoučata miluje.

„Osm let jsem byla matkou samoživitelkou, protože jsme se s manželem rozvedli. Nebylo to lehké, ale ani v tento čas jsem na sport nezanevřela. Udržoval mě v kondici a díky němu jsem měla sílu,“ sdělila.

Nyní i předcvičuje a v sedmašedesáti letech je v okolí nejstarší lektorkou. Lidé ji mají rádi pro její životní optimismus a energii a lekce jsou vždy plné.

„Myslím, že by si každý měl jít za svým snem. Co na tom, že ten sen bude mít třeba v sedmdesáti letech. Pokud je vám dobře a cítíte se na to, nic vám nebrání a nikdo by vám ve vaší cestě neměl bránit,“ doplnila s tím, že je každý strůjcem svého štěstí.