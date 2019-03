RECENZE: Saturnin byl lepší. Macek navázal na Jeromeho Tři muže bedekrem

Jeroma, Jiřího a Harrise vyslal na putování Evropou od Hamburku přes Drážďany, Prahu a další česká a moravská města až do Kopřivnice. Neboť vedle nerozlučných kamarádů je hlavní postavou příběhu samohyb, který se na počátku minulého století zvolna začal plést mezi povozy a kočáry.

Stylisticky se Macek s Jeromem K. Jeromem vyrovnal vcelku dobře – od suchých poznámek po anglickém způsobu přes špičkování tří přátel po různé ironické připomínky, například že každé další nádraží, na něž se pánové dostanou při cestě Čechami a Moravou, je postaveno v novorenesančním stylu. Trochu složitější je to s obsahem, ze všeho nejvíc kniha četnými popisy připomíná bedekr. Jistě, čtivý a inteligentní.

Autor nezapře své značné vzdělání ani schopnost najít a zprostředkovat zajímavé detaily, třeba historku, v níž se Bertha Benzová se svými synky bez manželova vědomí vydala v jednom z jeho vozů na výlet a skvěle to zvládla. A vtip mají jak líčení kulturních i kulinárních zážitků, byť narážek na Harrisovu schopnost najít dobrou hospodu je poněkud nadbytek, tak technické podrobnosti o prvních autech a jejich hrkotání po neupravených silnicích.



Tři muži v automobilu autor: Miroslav Macek nakladatel: XYZ Hodnocení­: 60 %

Nicméně pokud Macek v předmluvě vyjadřuje naději, že kniha přinese čtenáři zábavu a trochu poučení, je vhodné jeho tvrzení otočit: poučení je tu výrazně víc než zábavy. Ne že by Tři muži v automobilu byli nudní, to ani náhodou. Ale sluší-li se Mackovi za něco poděkovat, pak právě za sumu poznatků, které ve svém vhledu do dávno uplynulých časů shromáždil.

A to i při konstatování, že navázání na Saturnina se mu přece jen povedlo lépe.