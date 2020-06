GLOSÁŘ: Vondruška znovu sází na silné ženy, Macek na bonvivánství

Vídeňský sen – 60 %

Druhým dílem pokračuje Křišťálový klíč – sklářská epopej od Vlastimila Vondrušky. Časově je Vídeňský sen situován do první čtvrtiny 18. století a dějově dál rozvíjí spletité osudy podnikatelského rodu Heřmanů.

Ze severních Čech se podíváme především do Vídně, kam se odstěhuje majitel Falknovské hutě Leopold. Pod vlivem své ctižádostivé a sobecké manželky se snaží dostat do „vyšší“ společnosti, ale štěstí mu to nepřináší. O něco lépe jsou na tom jeho bratři Matyáš a Johann, zatímco sestra Hedvika trpce platí za lásku. Své místo na slunci více či méně úspěšně hledají i jejich děti.

Tradičně silné – ať už v kladném, nebo záporném slova smyslu – jsou zejména ženské postavy románu, především Anna a Vilemína, které se ve světě ovládaném muži dokážou díky svým schopnostem obchodně uplatnit. A mladičké vídeňské šlechtičny mají k ctnostnému životu hodně daleko.

Ona a já – 60 %

Stejným směrem – tedy za vídeňským snem, přesněji řečeno do předválečné reality rakouské metropole – vysílá na svatební cestu své hrdiny Miroslav Macek.

Poměrně plytký příběh o tom, jak se stát „manželem snadno a rychle“, je však okořeněn kouzelnými historkami vypravěčova otce, žertovnými spory matky a jejího lékaře i kouzlem novomanželky, expertky na dobré pití a milovnice hezkých šatů i šperků.

A nebyl by to bonviván Macek, aby čtenáře nezavalil líčením skvostných pokrmů, v nichž si libuje nejen čerstvý novomanželský pár, ale i tělesně předimenzovaní svatební svědci, nebo popisem kvalit jednotlivých druhů vína. Vtipem a náladou připomíná kniha slavného Saturnina, jehož úspěšné pokračování právě Miroslav Macek napsal pod názvem Saturnin se vrací.

Dveře do zahrady – 60 %

Kdy je myš mokrá jako myš? Co dělají brambory v květinovém záhoně? Jak se chovat, když v lese potkáte koně? A jak se píská na žaludovou píšťalku? Tímhle a spoustou dalších věcí se zabývá v útlé sbírce půvabných fejetonů Lydie Romanská.

Své zaujetí přírodou, ať už ji pozoruje v zahradě ze skleněných dveří svého domku, nebo ji objevuje na krátkých cestách po vlasti, vtěluje do slov až básnicky vytříbeného jazyka. Je to milé čtení. A připomíná, že za krásami není nutné cestovat kamsi na druhý konec planety. Stačí se dobře dívat kolem sebe.