Pět podob hitmakera Stinga: Zpěvák The Police, herec i aktivista

Frontman rockových The Police

Působení ve skupině The Police, kde skládal, zpíval a hrál na baskytaru, bylo zásadní etapou jeho kariéry. Přestože nejintenzivněji spolu trojlístek Sting, Stewart Copeland a Andy Summers pracoval jen sedm let, z tehdejšího repertoáru čerpá zpěvák dodnes.

Skladby jako Every Breath You Take, Message In A Bottle nebo Every Little Thing She Does Is Magic bortily hitparády a fanoušci je milují dodnes.

Kapela vydala v letech 1978 - 1983 pět řadových alb, jejichž prodej dosáhl pětasedmdesáti milionů kusů. Čtyři z nich se dostala na prestižní seznam Top 500 nejlepších alb všech dob podle magazínu Rolling Stone. The Police také získali šest Grammy a v roce 2003 byli uvedeni do Rock’n’rollové síně slávy. Na pódiích už se ale od poloviny osmdesátých let společně ukázali jen při speciálních příležitostech.

Sólová kariéra

Už v The Police pokukoval Sting po sólové dráze. První desku pod svým pseudonymem nazvanou The Dream Of The Blue Turtles vydal v roce 1985 a hned se mu povedlo navázat na předešlé úspěchy zmíněné skupiny. Přidal další hity jako If You Love Somebody Set Them Free, Shape Of My Heart, All This Time nebo Desert Rose a stabilní fanouškovskou základnu si udržuje dodnes. Ve sbírce má celkově sedmnáct Grammy a v součtu s The Police prodal přes sto milionů svých alb.

Zatím poslední desku My Songs vydal loni, přepracoval na ní své nejoblíbenější skladby napříč svou diskografií a při té příležitosti vyjel na turné. Právě koncert s tímto programem bude v červenci ve Slavkově u Brna k vidění. Uskutečnit se měl už loni, ale vzhledem ke zpěvákovým zdravotním potížím byl odložen.

Námluvy s reggae

I když jsou nejskloňovanějšími žánry ve Stingově případě rock a pop, během své přes čtyři desítky let trvající kariéry se nebál ani stylových odboček. Pracoval s vlivy punku, nové vlny, jazzu, klasiky i reggae. Poslední jmenovaný styl měl své místo už v repertoáru kapely The Police. Ta patřila k prvním bílým skupinám, které z něj dokázaly čerpat a co do světové popularity pomohly k jeho obrodě.

Přesto bylo pro mnohé fanoušky překvapení, když Sting v roce 2018 nahrál desku 44/876 společně s Jamajčanem Shaggym. Později za ni získali Grammy za nejlepší album žánru reggae a vyrazili s ní také na turné. Pražské Forum Karlín zaplnili v listopadu téhož roku. „Tolik ryzí muziky i humoru se do jednoho dvouhodinového koncertu málokdy vejde,“ hodnotil tehdy vystoupení v recenzi Václav Hnátek.

Filmová hvězda

Gordon Sumner, jak zní jeho skutečné jméno, nezůstal jen u hudby. Objevil se hned v několika desítkách filmů, i když to často byly jen minirole. Hrál například v dnes již kultovním snímku Duna režiséra Davida Lynche nebo Víc než dost Freda Schepista. Častokrát přitom ztvárnil sám sebe. Zatím jeho poslední potvrzenou rolí je účinkování ve francouzském komediálně-dramatickém filmu Kaamelott - Premier Volet, který má být uveden letos v červenci.

Aktivista

Vedle uměleckých aktivit je znám také jako aktivista v oblasti ekologie a lidských práv. Vystupuje v boji proti globálnímu oteplování a nabádá ke snížení emisí skleníkových plynů. Spoluzaložil nadaci Rainforest, která usiluje o záchranu deštných pralesů.

Kontroverzní reakce vyvolalo jeho prohlášení z roku 2010, ve kterém vyzval Ameriku, aby ukončila „válku proti drogám“ a peníze věnované na tyto účely raději vynaložila na pomoc chudým a na záchranu planety. „Lidé, kteří opravdu potřebují pomoc, ji nedostanou. Podobně jako lidé, kteří potřebují marihuanu k léčbě strašlivých nemocí. Utrácíme miliardy, zaplňujeme naše věznice nenásilnými provinilci a obětujeme naše práva,“ uvedl tehdy hudebník.

