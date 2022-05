Sting přiveze letos v říjnu do Prahy své nejoblíbenější písničky

Je z čeho vybírat, Stingův katalog už od dob působení v kapele The Police nabízí bezpočet silných a hitových skladeb postavených na fortelných muzikantských základech. Stačí zmínit alespoň Roxanne, Shape Of My Heart, Englishman In New York, Message In A Bottle nebo Every Breath You Take.

Všechny zmíněné a mnoha další na koncertě samozřejmě zazní. Sting se na turné opírá o hutný zvuk doprovodné rockové kapely a na všech nově ohlášených vystoupeních se objeví speciální host písničkář Joe Sumner, což není nikdo jiný než Stingův syn.

Sting se narodil v anglickém Newcastlu a v roce 1977 se přestěhoval do Londýna, kde spolu se Stewartem Copelandem a Andym Summersem založil skupinu The Police. Vydala pět alb, získala šest cen Grammy, dvě Brit Awards a v roce 2003 byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Jako sólový umělec získal dalších jedenáct cen Grammy, Zlatý glóbus, cenu Emmy, čtyři nominace na Oscara, nominaci na cenu TONY, cenu Century Award časopisu Billboard a ocenění MusiCares Person of the Year 2004. V roce 2003 mu královna Alžběta II. udělila Řád britského impéria. Celosvětově prodal 100 milionů alb.

Ceny vstupenek na jeho pražský koncert jsou od 1 490 do 2 290 korun, předprodej odstartuje 3. června 2022 v 10 hodin, členové Stingova fanklubu si budou moc lístky koupit už od 31. května 2022 od 10 hodin do 1. června 2022 do 17 hodin. Live Nation klubový předprodej bude od 2. června 2022 10 hodin do 2. června 2022 17 hodin.