RECENZE: Stingovy duety nabízejí perly i zapomenutelné písně

Deska se dá brát jako pouť po Stingových hudebních choutkách – zní tu blues, jazz, šanson, R&B, orientální melodikou okořeněný pop (slavná Desert Rose) a podobně.



A jelikož se tu vedle Stinga sešla velmi silná sestava, je jasné, že po pěvecké i muzikantské stránce je to nejvyšší kvalita. Stačí se znovu zaposlouchat, jak nádherně a přitom účelně v It’s Probably Me sóluje Eric Clapton, jak krásně plný a čistý zvuk má jeho nástroj. Podstatnou roli v písni hraje rovněž saxofon Davida Sanborna a klávesy Michaela Kamena. Píseň původně vyšla v roce 1993 na albu Ten Summoner’s Tales a zazněla ve filmu Smrtonosná zbraň 3.

Připomínkou, jak se dělá, či spíše dělal, kultivovaný pop s tanečním podkresem, je Stingova společná píseň s francouzskou zpěvačkou Myléne Farmer, z jejíž úst zní jazyk Baudelaira či Verlaina neskutečně sexy. Ač pevně usazen v popové sdílnosti a melodie, nechával se Sting často ovlivňovat jinými žánry a nebál se ani world music, což dokazuje hit Desert Rose s alžírským hudebníkem a zpěvákem Mohamadem Khelifatim, známějším jako Cheb Mami. Je to jeden z písňových vrcholů Stingovy diskografie.

Blízko má rovněž k jazzu, což na Duetech dokazuje skvělá verze My Funny Valentine, v níž hraje mistr jazzového piana Herbie Hancock. Iluze ztemnělého jazzového klubu je dokonalá od první vteřiny, nezbývá než tiše sedět a vychutnávat si každý tón. My Funny Valentine původně nazpíval Frank Sinatra, z jehož repertoáru pochází i závěrečná In The Wee Small Hours Of The Morning, kde Stinga doprovází jazzový trumpetista Chris Botti.

To všechno jsou nejsilnější místa desky, k nimž je možní připočíst ještě energický duet s Annie Lennox We’ll Be Together z alba ...Nothing Like The Sun z roku 1987. Mimochodem, i v téhle písni zní kytara Erica Claptona. Za zmínku rovněž stojí skladba None Of Us Are Free, kterou v roce 2006 s hostujícím Stingem nazpíval americký soulový zpěvák Sam Moore na album Overnight Sensational, kde krom Stinga hostovali například Jon Bon Jovi, Paul Rodgers, Steve Winwood nebo Bruce Springsteen.

Duets Sting

Na Stingově probírce duety se ale najdou i momenty ne vyloženě slabé, v porovnání s výše zmíněni každopádně tuctovější. Společnou píseň Rise & Fall s Craigem Davidem táhne ke dnu druhý. Davidův zpěv je příliš nasládlý, uhlazený, v porovnání se Stingem mu chybí víc osobitosti. Hudebně je to čistý průměr – přesto díky Stingově vkladu byla tahle skladba nejsilnějším místem jinak mdlého alba Slicker Than Your Average, které Craig David vydal v roce 2002.

Nezáživná je také reggae houpačka Don’t Make Me Wait ze Stingova společného alba se zpěvákem Shaggym z roku 2018.

Na skok ke kupnímu argumentu pro skalní stingology, dosud nevydané skladbě September. Popravdě, ani to není žádný zázrak. Možná by byla lepší, kdyby ji nazpíval jen Sting, italština v popu prostě bude vždycky evokovat obludnosti jako Ricchi e Poveri či Toto Cutugno. Zucchero je samozřejmě jiná liga, ale geny se prostě nezapřou. Skladba navíc končí předčasně, jako kdyby jí scházelo vyústění a pointa.