Sting do Brna nakonec nedorazí, po návratu domů by musel do karantény

„Vzhledem k tomu, že se naše země stala pro Velkou Británii rizikovou, musel by Sting po návratu z Brna do čtrnáctidenní karantény,“ vysvětlila mluvčí Městského divadla Brno Kateřina Vižďová, proč slavný zpěvák nakonec do Brna na svůj muzikál nezamíří.

Hrdiny jeho díla jsou loďaři, kteří se musejí vypořádat s útlumem kdysi slavné loděnice ve Wallsendu. Jde o Stingovo rodiště, při psaní muzikálu tak čerpal ze svých vzpomínek.

„Příběh je neuvěřitelně silný ve své prostotě,“ uvedl loni před premiérou režisér Stanislav Moša.



První brněnské uvedení muzikálu Sting vynechal, protože měl zrovna povinnosti v zámoří.

V posledních letech mají vůbec jeho fanoušci na jižní Moravě smůlu: loni musel zrušit koncert ve Slavkově u Brna kvůli nemoci, letošní náhrada se pak neuskutečnila kvůli koronaviru.