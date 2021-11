Sedmdesátiletá hudební legenda Sting vydává nové album The Bridge

Nové album The Bridge vznikalo v době v pandemie, vzdáleně, členové kapely při nahrávání nebyli ve společném studiu. Sting na desce, kterou si nadělil k sedmdesátým narozeninám, jež oslavil letos v říjnu, přemítá o osobní ztrátě, odloučení a neobvyklých sociálních a politických zmatcích.

„Písně jsou mezi jedním místem a druhým, mezi jedním stavem mysli a druhým, mezi životem a smrtí, mezi vztahy. Mezi pandemií a mezi obdobími – politicky, sociálně a psychologicky jsme všichni uvězněni uprostřed něčeho. Potřebujeme most (The Bridge),“ vysvětlil název alba zpěvák na své oficiální stránce pro fanoušky.

Na albu jsou zastoupeny různé etapy a styly z celé Stingovy kariéry, čerpá inspiraci ze žánrů včetně rock and rollu, jazzu, klasické hudby a folku, i typického pop-rocku.

Posluchači už mohli z desky slyšet obě první skladby, úvodní rockovou píseň Rushing Water a popovou skladbu If It’s Love. Oba singly jsou už více než měsíc vydané.



Písně The Book of Numbers, Harmony Road a The Bells of St. Thomas ukazují Stingovu spolupráci s jeho dlouholetým spolupracovníkem kytaristou Dominicem Millerem. Na desce se Stingem spolupracovali i bubeník Josh Freese a saxofonista Branford Marsalis.