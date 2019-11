KVÍZ: Jak dobře znáte hitmakera Stinga, který se vrátí do České republiky?

Sting představí své nejzásadnější písně v novém provedení. Přepracoval je na své letošní album My Songs, které vyšlo v květnu. Jeho živá podoba, pořízena na doprovodném turné, bude k dostání od 8. listopadu. Také ve Slavkově u Brna zazní skladby jako Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Roxanne, Demolition Man a mnohé další.



Osmašedesátiletého zpěváka bude doprovázet jeho rocková kapela. Jejími členy jsou: Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí), Rufus Miller (kytara), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (vokály).



Před koncertem Stinga vystoupí Vojtěch Dyk & B-Side a také Lenka Nová v doprovodu Petra Maláska a jeho bandu. Vstupenky budou stát 1 690 Kč a v předstihu je můžete získat ve službě iDNES Premium 7. listopadu od 9 do 17 hodin. Do klasického prodeje půjdou 8. listopadu v 9 hodin.



Jak zpěváka znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu!