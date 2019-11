Sting představí na koncertě ve Slavkově u Brna svůj život v písních

„Album My Songs je v podstatě můj život v písních. Některé prošly rekonstrukcí, některé přestavbou, jiné dostaly nový rám, všechny jsou ale hudebně zasazené do současnosti,“ říká sám osmašedesátiletý Gordon Sumner, známý celému světu jako Sting.

Zpěvák předělal do modernějšího hávu písně ze svého sólového repertoáru, ale i hity kultovních The Police, jejichž členem byl v sedmdesátých a osmdesátých let. Nového pojetí se dočkaly písně jako Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle a mnohé další.

Album My Songs vyšlo v květnu letošního roku a na jeho produkci se podílel mimo jiné Martin Kierszenbaum, který spolupracoval například se zpěvačkami Lady Gaga nebo Robyn, a Dave Audé, podepsán pod písněmi Bruna Marse i Seleny Gomez.

Naživo ho měl u nás britský hudebník představit už v červenci letošního roku. Koncert v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna byl však pár dní před plánovaným konáním zrušen. Sting se totiž ocitl v péči lékařů, odvolat musel také několik dalších vystoupení v Evropě. „Zpěvák upřímně lituje zklamání, které svým fanouškům způsobil, omlouvá se za způsobené komplikace a děkuje za pochopení,“ uvedla tehdy pořádající agentura Live Nation.

Album My Songs v živé podobě Kromě klasické studiové podoby vydává Sting své aktuální album také v živém provedení. Záznam pořízený na jeho letošním turné s tímto programem bude k dostání od 8. listopadu pod názvem My Songs (Live). „Neustále se ve svých písních vrtám, chci, aby zněly tak současně, jak je to jen možné. Někdy si s nimi hraji každý večer a pokaždé v nich slyším něco, co jsem nikdy předtím neobjevil,“ říká o procesu modernizace svých zásadních skladeb.



Častý host v České republice

Sedmnáctinásobný držitel Grammy má v České republice stabilní fanouškovskou základnu. V posledních letech se k nám pravidelně vrací. V červnu 2017 byl hlavní hvězdou Metronome festivalu na pražském Výstavišti, následující rok v listopadu se do hlavního města vrátil. Ve Foru Karlín odehrál speciální koncert se svým jamajským kolegou Shaggym ke společnému albu 44/876, které se nese v rytmu reggae.

„Tolik ryzí muziky i humoru se do jednoho dvouhodinového koncertu málokdy vejde,“ hodnotil tehdejší vystoupení v recenzi Václav Hnátek, podle kterého večer „neměl jediné slabé místo.“ Vysloužil si proto stoprocentní hodnocení. Zmíněná nahrávka navíc letos v únoru oběma umělcům vynesla Grammy v kategorii Nejlepší reggae album.

Hudebník i aktivista

Stingova kariéra začala za mikrofonem londýnské rockové skupiny The Police, která působila ve druhé polovině sedmdesátých a první polovině osmdesátých let. Z pěti studiových desek, které kapela vydala, se čtyři dostaly do prestižního žebříčku pěti set nejlepších alb všech dob podle magazínu Rolling Stone. Celkově se jejích nahrávek celosvětově prodalo přes sto milionů kopií.

Úspěšný je Sting také na sólové dráze. První ze svých dvanácti studiových alb vydal pod názvem The Dream Of The Blue Turtles v roce 1985, zatím poslední 57th & 9th v roce 2016. Má za sebou také mnoho filmových rolí, zahrál si například ve snímcích Duna režiséra Davida Lynche nebo Víc než dost Freda Schepista.

Vedle uměleckých aktivit je znám také jako aktivista v oblasti ekologie a lidských práv. Je spoluzakladatelem nadace Rainforest, která usiluje o záchranu deštných pralesů. Letos na jaře v kontroverzním prohlášení vyzval Američany, aby ukončili „válku proti drogám“ a peníze věnované na tyto účely raději vynaložili na pomoc chudým a v boji proti globálnímu oteplování.