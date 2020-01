RECENZE: Tichý James Bond to zkusí v starosvětsky poirotovském Na nože

Tady se však od Craiga bondovská akční bravura nevyžaduje, naopak v úvodu se účastní výslechů jen coby tichý pozorovatel, nehybná postava vzadu u klavíru, jež si slova i výraz všech podezřelých ukládá do paměti. Pracují šedé buňky mozkové, ocenil by Poirot.

Zábavnou výstřednost kníratého Belgičana ani jeho kolegyně slečny Marplové sice Craigovo soukromé očko nemá, nicméně duch Agathy Christie dýchá z každého záběru.

Ústředním dějištěm je starosvětsky honosné sídlo na samotě, jehož zahradou se prohánějí psi bezmála baskervillští, uvnitř se vyskytují bizarní sbírky a ctihodná mrtvola pána domu se objeví do pár minut. Načež vyjde najevo, že v předvečer své smrti, při rodinné oslavě vlastních pětaosmdesátin, si jubilant vyřídil účty se všemi příbuznými, takže motiv má každý. Zvláště když se při čtení závěti vynoří pro pozůstalé zcela překvapivá, pro znalce detektivek však až nudně očekávaná dědička. Přesně podle tradice krásná, milá a chudá; jak jinak.

I když se příběh Na nože odehrává na americké půdě, povýšeně zdrženlivé chování příslušníků klanu se podobá spíše způsobu, jímž v pamětnických krimi vystupuje britská šlechta. Inscenuje se televizní divadlo, ovšem žánrově čisté a herecky poutavé, počínaje Christopherem Plummerem v roli oběti a konče zábavně odstíněnými ženskými postavami v čele s Jamie Lee Curtisovou či Toni Colette.

Na nože USA, 2019, 131 min Režie: Rian Johnson Scénář: Rian Johnson Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford, Christopher Plummer, Jaeden Martell, Riki Lindhome, Raúl Castillo, Edi Patterson, Noah Segan, K Callan, Frank Oz Hodnocení­: 60 %

Ačkoli se snímek režiséra a scenáristy Riana Johnsona označuje za krimikomedii, rozhodně to není vyložená, či dokonce bláznivá veselohra. Humor se tu pěstuje coby nenucený průvodní jev, ať ošetřovatelka v podání Any de Armas nedokáže kvůli dávivému reflexu zalhat, nebo její blízcí sledují v televizi seriál To je vražda, napsala.

Především však Na nože působí jako usměvavá pocta klasické detektivní škole s jejími typickými prvky. Nesmí tedy chybět klamně bezbranná stařenka, tajná skrýš ani vyděračský svědek; pro finále se přidá pěkná automobilová honička a ruská ruleta s titulními noži.

Nicméně samo průhledné řešení vyzní polovičatě a na komorní podívanou vycházející z hravé šarády je film zbytečně dlouhý. K tomu, aby si fanoušek vychutnal jeho vytříbený starosvětský půvab, by docela postačila obrazovka.