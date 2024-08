Půlmilionová fronta. Zájem o lístky na Oasis přetížil prodejní servery

„Ve frontě na lístky na Oasis je přede mnou jen půl milionu lidí, takže jsem velice optimistická,“ žertovala podle DPA jedna z uživatelek sociální sítě X.

Kapela Oasis v úterý oznámila, že podnikne první společné turné po patnácti letech. Později uvedla, že kvůli „nevídané poptávce“ přidala ke svým původně plánovaným čtrnácti koncertům v Británii a Irsku další tři vystoupení.

Podle agentury AP je v prodeji více než milion lístků, jejichž ceny začínají na zhruba 74 librách (v přepočtu zhruba 2200 Kč). První koncert by se měl konat 4. července 2025 ve velšském Cardiffu.

Kapela Oasis vznikla v roce 1991, před 30 lety vydala první album Definitely Maybe a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě. V jejím čele stáli bratři Noel a Liam Gallagherové. Kvůli jejich roztržce se skupina v roce 2009 rozpadla a oba bratři se věnovali vlastním hudebním aktivitám.