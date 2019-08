No Time To Die. Tvůrci prozradili název pětadvacátého filmu s agentem Bondem

Ve snímku No Time To Die (Není čas zemřít) se zřejmě naposledy objeví v roli Jamese Bonda Daniel Craig. Role padoucha se zhostil Rami Malek. Dále ve filmu, který se natáčel například v Norsku a Londýně a nyní se připravuje natáčení v italském městě Matera, hraje Léa Seydouxová nebo Lashana Lynchová. Režíruje ho Američan Cary Fukunaga, který natočil třeba snímek Jana Eyrová z roku 2011.



Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s