KOMENTÁŘ: Zemřel herec. Co důležitějšího ještě chceme vědět a proč?

Chceme vědět, kdy a kde zemřel, jak, na co, kdo za to (ne)může, a v případě sebevraždy se přidávají srdceryvné výkřiky typu: Karle, proč?!

Jako by na tom záleželo, když už dotyčný zkrátka a dobře není na světě. A jako by nám do toho vůbec něco bylo.