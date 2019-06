RECENZE: Druhý Tajný život mazlíčků stále baví, ale zároveň se moc drobí

Na druhou stranu reklamní slogan „od tvůrců série Já, padouch“ poskytuje záruku kouzelných detailů, které stojí nad rozbitou stavbou vzájemně propojených příběhů jednotlivých zvířecích hrdinů.



Psí parťáci dostanou výchozí situaci opsanou od disneyovské klasiky Lady a Tramp aneb co v životě mazlíčků změní přírůstek do rodiny, ovšem s pozitivním laděním včetně trefných gagů, kdy se batole opičí po chlupatých kamarádech.

Vypasená kočka zase pobaví funkcí drsného budíku a fenka přestrojením, v němž pronikne do hororové říše stařičké chovatelky kočičí armády. Bohužel ani němé tváře nemine komiksová nákaza, takže králík si zkusí úbor i úděl superhrdiny.

Naštěstí stále zbývá dost záchytných bodů pro zralejší vkus. Dospělí ocení neurotiky s poruchou chování u veterináře, sen o rodinné idylce psího páru, v níž „míček je naše miminko“, nebo odhalení, co provádějí zvířátka v zavazadlovém prostoru letadla s našimi kufry.

Nicméně na zážitku se podepisuje nadbytečné množství dějových linií. Přitom by bohatě stačila třeba tvrdá venkovská převýchova městského mazlíka prostřednictvím agresivních krocanů, sarkastické krávy, tupých ovcí a kovbojsky stylizovaného domácího hlídače včetně napínavé akce nad propastí.

Jenže souběžně se odehrávají jiné epizody na pokračování, počínaje honbou za ztracenou hračkou a konče záchranou tygřího mláděte, kde se dostanou ke slovu i tak zprofanované motivy jako kruté cirkusy, potažmo ještě ukrutnější krotitel s ruským jménem i přízvukem a krvelačnou vlčí smečkou po boku.

Tajný život mazlíčků 2 USA, 2019, 86 min Režie: Chris Renaud Scénář: Brian Lynch Hrají: Patton Oswalt, Harrison Ford, Tiffany Haddish, Nick Kroll, Pete Holmes, Kevin Hart, Jenny Slate, Eric Stonestreet, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Bobby Moynihan Hodnocení­: 55 %

Sice se i v téhle kapitole uplatní sled nápaditých drobností v čele s vděčnými pouťovými rekvizitami, s nimiž se dá rozehrát bláznivá honička, nicméně děj se tříští a rozpadá na způsob pohádkového leporela. Neustále skáče, přepíná a přepojuje jako reportážní vstupy z různých úseků rozkopané dálnice, aniž by si vybral jedno ústřední nosné téma, které by rozvinul a zpracoval opravdu pořádně.



Svou bezmála klipovou strukturou se Tajný život mazlíčků 2 připravuje o jednolité divácké soustředění i hodnoticí body, třebaže je zjevné, že si tak připravuje půdu pro velké společné akční finále.

A nutno uznat, že jakmile se do zběsilé výpravy zapojí veškeré osazenstvo včetně stařenky s celou kočičí rotou, dostane se animovaná groteska do obrátek. Zkrátka i když prvotní okouzlení vyprchalo, pořád je to příjemná rodinná podívaná se spolehlivým řemeslem, s rozumnou délkou a slušným dabingem, jemuž kralují Martin Dejdar, Kryštof Hádek a David Novotný.