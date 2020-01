KOMENTÁŘ: Nezabíjejte Jamese Bonda

Ve snímku No Time To Die (Není čas zemřít) se zřejmě naposledy objeví v roli Jamese Bonda Daniel Craig. | foto: MGM

Skoro 60 let starý filmový hrdina James Bond je na vrcholu sil a úspěchu. Probleskují ale zprávy, že ho jeho tvůrci chtějí pohřbít. Byla by to škoda. Bondovky nejsou jen zábava, ale je to i určitá jistota západní civilizace.