Za čtyři miliony eur ze slovenské sbírky pro Ukrajinu nakoupí munici u české firmy

Za první čtyři miliony eur (100 milionů Kč) ze slovenské sbírky na nákup munice pro Ukrajinu bude obstaráno 2692 dělostřeleckých nábojů od českého výrobce STV Group. Oznámili to organizátoři a partneři sbírky, která dál pokračuje. Na Ukrajinu by tato munice měla být dodána nejpozději do konce léta.