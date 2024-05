„Velmi neobvyklé.“ Izrael vyslal na Eurovizi šéfa bezpečnosti. Pod ochranou je zpěvačka

Šéf Šin betu Ronen Bar do Malmö na přípravy Eurovize dorazil už minulý týden. Informované zdroje listu The Times of Israel sdělily, že přiletěl dohlížet na koordinaci bezpečnostních opatření. Podle těch se izraelská reprezentantka Eden Golanová tento týden neúčastní žádných veřejných akcí, pouze s výjimkou zkoušek a živých vystoupení.

Izraelská bezpečnostní služba na populární zpěvácké soutěži očekává nepokoje a demonstrace ve spojitosti s nesouhlasem některých skupin s operacemi Tel Avivu ve válce s palestinským teroristickým hnutím Hamás v Gaze.

Bezpečnost posiluje i takřka 350tisícové švédské město, kam se na akci sjelo na 100 tisíc fanoušků. Malmská policie oznámila, že zakázala demonstrace v okolí haly, kde se soutěž koná. Dosud však žádné hrozby nezaznamenala. V pohotovosti jsou i tak bezpečnostní pracovníci z celého Švédska, Dánska i Norska.

Někteří policisté mohou preventivně nosit větší zbraně a úředníci rozmístili na místě konání akce kamery. Vlajky a symboly Palestiny jsou v Malmö Areně zakázány, stejně jako všechny další symboly jiných než soutěžících zemí.

„Myslím, že je zřejmé, že nejistota ve světě ovlivnila i Eurovizi,“ řekla BBC několik dní před začátkem soutěže šéfka policie v Malmö Petra Stenkulová.

Šin bet charakter přijímaných opatření i zvláštní cestu Bara komentovat odmítl.

„Velmi neobvyklý“ postup

Izraelský zpravodajský portál Ynet hodnotí Barovu cestu jako „velmi neobvyklou“ ve srovnání s běžnými postupy izraelské delegace na této soutěži. Protiizraelské nálady se nicméně nyní ve společnosti objevují stále častěji, a to i ve spojitosti s vojenským zásahem Izraele v hraničním přechodu Rafáh, kde se ukrývají statisíce Palestinců. Propalestinské demonstrace se v posledních týdnech uskutečnily třeba na několika univerzitách v Americe, ale i v Evropě.

Eurovize je v Izraeli velmi populární, vyhrál ji už čtyřikrát. Letos soutěží s kontroverzní písní Hurricane. Její původní název ale zněl October Rain, což byl přímý odkaz na říjnový začátek války s Hamásem. Pravidla Eurovize však skladby s politickou tematikou zakazují. O vyřazení Izraele proto usilovala řada aktivistů, ale i další soutěžící země, mezi nimi Dánsko nebo Velká Británie.

Semifinále s první skupinou soutěžících se konalo v úterý večer, druhé kanál ČT2 živě odvysílá ve čtvrtek. O vítězi se pak ve finále rozhodne v sobotu večer.