Favoritkou cen Grammy 2020 je se šesti nominacemi zpěvačka Billie Eilish

Největší pozornost je nicméně upřena právě na zpěvačku Billie Eilish a její debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? je nominováno na album roku, sama interpretka by se mohla stát zpěvačkou roku, objevem roku, dále má nominace v kategoriích nejlepší nahrávka roku, nejlepší sólový pěvecký výkon v popovém žánru a skladba roku (Bad Guy).

Odrzle vystupující teenagerka je prostě momentálně v zenitu. Konkuruje ji například Lana Del Rey nebo Ariana Grande.

Nominace se dále dočkala stále poněkud tajuplná metalová kapela Tool, která letos po třinácti letech od předposlední řadovky 10,000 Days vydala nové album Fear Inoculum, v které fanoušci snad ani nedoufali.

Společně s nimi jsou v rockové a metalové kategorii například doomoví veteráni Candlemass, kteří nominovanou píseň Astrolus – The Great Octopus natočili společně s Tonym Iommim, kdytaristou kapely Black Sabbath nebo thrashoví matadoři Death Angel.

Poměrně překvapivá je nominace pro Chemical Brothers a jejich aktuální album No Geography. Umělecký i komerční vrchol si tihle průkopníci taneční hudby odbyli v devadesátých letech. Ve stejné dekádě žali největší úspěchy i irští Cranberries, jejichž album In The End, vydané už bohužel po smrti zpěvačky Dolores O’Riordan, by se mohlo stát rockovou deskou roku.