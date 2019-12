Vkusu uživatelů Spotify vyhovují Ed Sheeran, Billie Eilish či raper Drake

Nejstreamovanějším umělcem od roku 2010 je raper Drake s 28 miliardami přístupů, jeho Once Dance je pak druhou nejstreamovanější skladbou. Počet přehrání sahá k hranici 1,7 miliard. Nejvýraznějším konkurentem je mu Ed Sheeran, jehož píseň Shape On You si na Spotify během uplynulé dekády vyhledalo nejvíc posluchačů, což v přepočtu znamená 2,4 miliard streamů.

Pokud jde čistě o letošek, nejvyhledávanější skladbou se stala Señorita v podání dvojice Camila Cabello a Shawn Mendes. Následuje Bad Guy od Billie Eilish, raper Post Malone a jeho Sunflower, zpěvačka Ariana Grande s písní 7 Ring a pětici uzavírá americký zpěvák, raper a skladatel Lil Nas X a jeho Old Town Road.

V případě celých alb patří prvenství zpěvačce Billie Eilish a jejímu komerčnímu sukcesu When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Druhé místo obsadil zmíněný Post Malone s deskou Hollywood’s Bleeding, bronzová příčka patří Arianě Grande a albu Thank U, Next.

Mezi nejúspěšnější interprety na Spotify patří rovněž raper Eminem, ve Velké Británii si rovněž velmi dobře vedl písničkář Lewis Capadli, jehož album Divinely Uninspired To A Hellish Extent je na ostrovech nejvyhledávanějším albem roku. Prvenství mu ve Velké Británii patří i co se nejstreamovanějších skladeb týče – konkrétně s písní Someone You Loved.