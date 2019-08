RECENZE: Ječící fanynky a jalová show. Praze se představila Billie Eilish

7:56 , aktualizováno 7:56

Beznadějně vyprodaná pražská O2 arena přihlížela v neděli večer koncertní premiéře hudebního zjevení dnešní doby. Sedmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilish vydala svou debutovou desku When We All Fall Asleep, Where Do We Go? letos v březnu a nyní na ni v hale, kam se koncert přesunul z původně plánovaného klubu, čekalo ječící publikum.