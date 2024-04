Společnost mučených básníků. Zpěvačka Taylor Swift vydala nové album

Jeho vydání Taylor Swift oznámila 4. února 2024 na udílení cen Grammy, kde bylo její album Midnights vyhlášeno nejlepším popovým vokálním počinem. Sdělila, že o konceptu další desky začala přemýšlet krátce po vydání Midnights a okamžitě také začala tvořit nové songy. Skládala také v rámci koncertní šňůry Eras Tour 2023-2024.

„Žádná moje dosavadní deska nevznikla z tak akutní a palčivé potřeby psát a skládat jako The Tortured Poets Department,“ svěřila se zpěvačka.

Album obsahuje šestnáct skladeb, na nichž Taylor Swift autorsky spolupracovala s producenty Jackem Antonoffem a Aaronem Dessnerem, jinak členem kapely The National, v jehož produkčním portfoliu kromě Taylor Swift figurují jména jako Ed Sheeran, Girl In Red, King Princess nebo zpívající herečka Maya Hawke, dcera Umy Thurman a Ethana Hawkea.

V úvodní skladbě Fortnight jako host účinkuje rapper Post Malone, song Florida!!! vznikl za spolupráce s indie rockovou skupinou Florence and the Machine.

Co se týče názvu a celkového konceptu desky The Tortured Poets Department, což lze přeložit jako oddělení mučených básníků, magazín Billboard přišel s teorií, že se Taylor Swift inspirovala psychologickým Modelem Kübler-Rossové, což je tak zvaných pět stádií smutku: popírání, hněv, smlouvání, deprese a smíření. Pochází z hlavy švýcarsko-americké psycholožky Elisabeth Kübler-Rossové a poprvé vešel ve známost v roce 1969.

Album je mimo jiné k mání ve čtyřech fyzických edicích, z nichž každá má vlastní bonusový song: The Manuscript, The Bolter, The Albatross a The Black Dog. Jinak je samozřejmě k poslechu na veškerých streamovacích službách.