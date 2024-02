Bubeník Taylor Swiftové nám dodal energii, říká Martyn Starý z kapely Wyfe

„Zní to trochu bizarně, ale prostě jsem mu jednoho dne napsal na instagram, jestli by nám neudělal remote drum session. On odpověděl ať pošlu song. Líbil se mu, tak ho nabouchal. Je to profík, bylo to absolutně skvělé od první verze. Navíc hraje na nahrávkách, který šíleně miluju – kromě Taylor Swift a Lany del Rey je to třeba kapela Bleachers. Takže to pro mě osobně je velká satisfakce a radost,“ říká Starý a na vysvětlenou pro neznalé cizojazyčné hudební terminologie ještě dodává, co přesně znamená „remote drum session“.

„V podstatě jde o to, že Sean byl ve svém studiu v Brooklynu, já v Praze a vše se řešilo online, aniž bychom se potkali. Posílali jsme si nahrané stopy tam a zpátky. U mě ve studiu se paralelně dokončovaly instrumentální party a pak jsme ve studiu Parlay natočili zpěvy. A vtipné je, že část zpěvů se nahrávala na mém hotelovém pokoji v Itálii, kde jsme zrovna hráli s Lenny (Martyn Starý a bubeník Adam Vychodil zároveň hrají v její doprovodné kapele – pozn. red) a jeden z ústředních motivů byl dokonce zaznamenaný na mobil v kuchyni mojí mámy. Bláznivá doba, ve které žijeme,“ glosuje Starý.

Láska k momentálně superhvězdné a všudypřítomné Taylor Swift je možná trochu překvapivá, uvážíme-li, že Wyfe sami sebe charakterizují jako indie pop, případně indie rock a mezi své vlivy řadí ostrovní kytarovky a devadesátkové kapely jako například Smashing Pumpkins nebo Dinosaur Jr.

„Od chvíle, kdy Taylor Swift vydala desku 1989, je mojí nejoblíbenější popovou interpretkou. Je to geniální skladatelka i byznysmenka. Mám rád i Lanu del Rey, s níž má Taylor Swift společnou jednu důležitou věc. Producenta Jacka Antonoffa, díky němuž se prvky indie hudby zabydlely v mainstreamu. A co má společného Jack Antonoff s Seanem Hutchinsonem? Mají spolu kapelu Bleachers. Takhle se to celé propojilo dohromady,“ vysvětluje.

Na otázku, jak Hutchinsonovu pohostinskou účast na desce přijal zbytek Wyfe, odpovídá Starý celkem očekávaně: že na něco takového se „ne“ neříká.

„Navíc to přineslo další odstín do palety barev na albu a novou energii. Máme strašně rádi spolupráce s lidmi, co se na věci koukají jinak než my. Člověk si z toho mnohem víc odnese.“

Nešlo o první zahraniční družbu, několik skladeb na Do You Ever Wonder? masteroval Andy Baldwin, který se v minulosti postaral o nahrávky kapel Oasis nebo Blur.

„Dostali jsme tip, že jeho mastering je fakt top toho, co kytarové kapely našeho střihu mohou mít. A byla to pravda. S ne moc velkou nadsázkou můžu říct, že skladba Beaufort, kterou nám dělal, je asi nejhlasitější věc, kterou jsem kdy slyšel.“

Bez hudby bych to nezvládl

Zůstaňme ještě na chvíli u alba Do You Ever Wonder? Není tajemstvím, že ho Wyfe nahrávali v nepříliš dobrém psychickém rozpoložení, což se podle Starého v jeho zvuku odrazilo.

„Všichni jsme měli fakt náročné období. Nechci zabíhat do intimních detailů, ale to, co se nám dělo, se na desku hodně otisklo. Je to vážnější, než bylo naše první album. Já osobně jsem přesvědčený, že nebýt v posledních dvou letech hudby, bůhví jak bych to všechno zvládl a jestli bych to vůbec zvládl. Byla to terapie i lék na vše.“

Abychom ale nekončili v chmurném duchu, Wyfe svým fanouškům chystají překvapení v podobě EP, které by se mělo dost výrazně odklonit od nynější tvorby.

„Chceme se věnovat promu aktuální desky, ale zároveň pracujeme na novém materiálu. Je otázka, zda to stihneme už letos, ale vždycky jsem měl sen natočit jednou v životě opravdu tvrdou nahrávku. A zjistil jsem, že nejsem v kapele sám,“ uzavírá Martyn Starý.