Objev jménem Billie Eilish přesouvá tuzemskou premiéru do O2 areny

Koncert se do velké haly přesouvá také z produkčních důvodů. Americká hudebnice chce totiž svým fanouškům dopřát ten nejlepší zážitek a pro svůj první pražský koncert si přichystala audiovizuální show patřící spíše na pódium O 2 areny. Vstupenky v cenách od 1 090 do 1 490 korun budou v prodeji od čtvrtka 13. června od 10 hodin v síti Ticketportal.

Původní zakoupené vstupenky do Fora Karlín platí dál. Jsou na stání a není třeba je měnit. Jejich držitelé mají od úterý 11. června do středy 12. června případně šanci vrátit je v místě nákupu a přednostně si zakoupit vstupenku na sezení, stačí se do středečních 18 hodin ozvat na e-mail info@fource.cz. Vstupenky je také možné plně refundovat, a to do 10. července.

Billie Eilish, hlas mladé generace, nejdiskutovanější teenagerka na planetě a hudebnice, které bude podle britského magazínu NME patřit rok 2019, vydala v březnu album When We All Fall To Sleep, Where Do We Go? Nahrávka doputovala na první místo hitparád patnácti zemí světa a stala se druhou komerčně nejúspěšnější deskou tohoto roku hned v prvním týdnu prodeje. Obsahuje i skladbu Burry a Friend, kterou za týden jen na YouTube vidělo více než třicet milionů fanoušků.

Billie Eilish je dcera herečky Maggie Baird a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr, vydala v roce 2016. „Kromě zpívání se věnuji i tanci. Můj učitel mě požádal, abychom já nebo můj bratr složili písničku, ke které by se dala udělat choreografie. Aby si ji mohl stáhnout, pověsili jsme ji volně na SoundCloud. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ prozradila zpěvačka pro Teen Vogue.