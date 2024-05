I bez Patejdla jede Elán dál. Má novou píseň, klávesistu a hraje s orchestrem

Píseň Znova sa ma dotkni pochází z pera klávesisty Ľubo Horňáka a textaře Juraje Soviara a jde o typicky „elánovskou“ milostnou baladu.

Skupina na tiskové konferenci v Praze představila nového člena, hráče na klávesové nástroje Pavola Bartovice, který nastoupil jako náhrada po zmíněném zemřelém Vašo Patejdlovi. Jeho jméno je spjaté s kapelou Modus a hrál i v doprovodné skupině Mariky Gombitové nebo po boku Petera Nagye coby člen formace Indigo.

Řeč byla také o koncertě Elán Rock Symphony, kde kapela po 55 letech vůbec poprvé zahraje společně se symfonickým orchestrem.

„Víc než 50 let mě moji spoluhráči vybízeli, abychom hudbu Elánu spojili se symfoniky. Já jsem to vždycky odmítal, zkrátka jsem to tak necítil. Nyní, na konci kariéry, je asi nejlepší čas ukázat se i v takovém složení. Podle našich zkoušek usuzuji, že to bude bombové,“ prohlásil frontman Jožo Ráž a dodal, že smyčce a dechy hudbě Elánu dodají ještě větší sílu a energii.

„Bude to klasický rockový koncert v doprovodu symfonického orchestru. Pracujeme na kompozicích každý den a zní to opravdu skvěle. Bude to zážitek nejenom pro fanoušky, ale také pro nás,“ doplnil kytarista Jano Baláž.

Co se symfonického tělesa týče, členové Elánu oslovili Bohemian Symphony Orchestra Prague v čele s dirigentem Martinem Šandou. Tento orchestr má velké zkušenosti s vystupováním po boku rockových kapel, absolvoval například turné s Deep Purple, Europe nebo Alice Cooperem. Spolupracoval také se skupinami Sabaton nebo Kosheen.