TIPY NA DÁRKY: Nadějné debuty, osvědčená kvalita a věčný Karel Gott

Největší hvězdou, co se počtu prodaných desek týče, byl skotský písničkář Lewis Capaldi, jehož album Divinely Uninspired to a Hellish Extent se stalo nejprodávanějším debutem roku.

Jen ve Velké Británii si ho pořídilo na 300 tisíc lidí a stalo se také nejrychleji prodávanou nahrávkou roku 2019, v čemž Capaldi předstihl i rovněž veleúspěšnou prvotinu americké zpěvačky Billie Eilish s názvem When We Fall Asleep, Where Do We Go?

Jen ve stručnosti, první místo v hitparádách, kam se člověk podívá, což se týká i Česka, dva miliony prodaných desek jen ve Spojených státech, šest nominací na Grammy.

Tahle teenagerka prostě momentálně jede. Špatně si nevedl ani Ed Sheeran s albem No 6. Collaborations Project.

A co se českých umělců týče, jaké by to byly Vánoce bez hlasu Karla Gotta? Letos písničky zesnulého pěvce šly v obchodech celkem očekávaně na dračku. Jako ideální dárek se jeví výběr 80/80 Největší hity 1964–2019, kde najdete vše podstatné včetně hitu Srdce nehasnou z pera Richarda Krajča.

Radost určitě udělá i nové album Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám, na kterou se okamžitě po vydání snesla ze všech stran takřka bezvýhradná chvála.

Právem, toto je léty prověřená kvalita. Podobně spolehlivým zdrojem lahůdkové muziky je Michal Pavlíček, jehož letošní sólová deska Pošli to tam se rovněž velmi vydařila.

A kdo si spíš než na muzikantskou virtuozitu potrpí na tu slovní, měl by se poohlédnout po novince Perpetuum Promile hiphoperů Prago Union, v jejichž čele stojí textařský eskamotér a raper Kato, kterého můžete znát také jako frontmana Chaozz.

Pokud jde o osvědčené jistoty, ideálně by se pod stromečkem mohl vyjímat výběr největších hitů Kylie Minogue, skvělý živák Bridges To Buenos Aires od Rolling Stones, případně chcete-li se ponořit do vánočního rozjímání, intimní dvojalbum Ghosteen zpěváka Nicka Cavea.