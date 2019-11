Fandí jim Ed Sheeran i One Direction. 5 Seconds of Summer poprvé v Praze

Čtyřčlenná skupina z australského Sydney, která je známá také pod zkratkou 5SOS, na svém čtvrtém albu právě pracuje. Dosud zveřejnila singly Easier a Teeth, přičemž druhý jmenovaný zazněl i ve třetí řadě populárního seriálu Netflixu Proč? 13 x proto. Vedle toho jsou zrovna zpěvák Luke Hemmings, kytarista Michael Clifford, baskytarista Calum Hood a bubeník Ashton Irwin na severoamerickém turné s DJským duem The Chainsmokers.

Na sérii koncertů propagují obě formace i svůj společný singl Who Do You Love, který vyšel letos v únoru. Mimo jiné se dostal na první místo oficiální australské taneční hitparády. V začátcích své kariéry se 5 Seconds Of Summer přitom částečně hlásili k odkazu punkové komunity.

Dohromady se dali v roce 2011, tehdy jako parta tří kluků ve věku kolem patnácti let. Svůj první koncert odehráli pro dvanáct lidí a čtvrtého člena, bubeníka Irwina, k sobě přizvali na základě zprávy na Facebooku. V začátcích kariéry se soustředili na nahrávání coververzí, které zveřejňovali na YouTube. Zlom nastal, když se jedna z nich zalíbila Louisi Tomlinsonovi z britského boybandu One Direction, který odkaz na ni zveřejnil na svých sociálních sítích.

V listopadu 2012 vydala kapela svůj první autorský singl Out Of My Limit a jeho video získalo už během prvních čtyřiadvaceti hodin přes sto tisíc přehrání na YouTube. Popularita mladých Australanů opět vzrostla, když je v roce 2013 na své celosvětové Take Me Home Tour jako předskokany vzali One Direction. Znovu s nimi na velká pódia vyrazili v následujícím roce, tehdy už s velkou nahrávací smlouvu v kapse.

Punk, nebo marketing?

Na pátý pokus Až se svým pátým mezinárodním turné se 5 Seconds Of Summer rozhodli potěšit české fanoušky. Poprvé vyrazili na vlastní koncertní šňůru po Evropě, Severní a Jižní Americe a Austrálii v roce 2015 s programem nazvaným Rock Out With Your Socks On Tour, o rok později svoje cesty po světě zopakovali. V loňském roce na pódiích představovali svou třetí řadovou desku Youngblood a mimo jiné zavítali také do Asie. Letošní koncerty s The Chainsmokers pod názvem World War Joy se týkaly pouze severoamerického kontinentu.



Hned první singl nahraný pod záštitou amerického vydavatelství Capitol Records, She Looks So Perfect, bortil žebříčky, ve Velké Británii se probojoval až na první místo oficiální hitparády. Za přezpívání stál i Edu Sheeranovi. Početnou fanouškovskou základnu s převahou dívek oslovili 5SOS popovou melodičností s punkovou příchutí.



Právě balancování na pomezí popu, rocku a punku bylo předmětem mnoha diskuzí a lákalo i pozornost médií. Mnozí se ptali: Mají punk v krvi, nebo jde o marketingovou strategii, jak se odlišit od konkurence? Samotní členové, vzhledově často stylizovaní do rolí rockových rebelů, se proti nálepce boybandu hlasitě vymezovali. Bubeník Ashton Irwin se nechal slyšet, že například i na koncerty o generaci starších Fall Out Boy chodí více žen než mužů.

Jejich zařazování ke klasickým chlapeckým skupinám rázně odmítl také John Feldmann, zpěvák americké party Goldfinger, v jejímž repertoáru jsou zastoupeny žánry punk rock a ska punk. Feldmann, který se jako producent podílel na debutovém albu 5 Seconds Of Summer z roku 2014, uvedl, že posluchačská obec punku se začala výrazně měnit již v devadesátých letech díky kapelám, jako jsou Blink-182 nebo Green Day. Ty patří ke vzorům australských hudebníků.

O politice zpívat nechtějí

Ovšem co se týče obsahové náplně, 5SOS od začátku sami přiznávali, že o politice na rozdíl od většiny punkových ikon zpívat neplánují. „Možná až budeme starší. V textech se zabýváme jinými tématy, například vyčleňováním ze společnosti,“ reagovali na dotazy novinářů.

Komerčně úspěšná byla i následující dvě alba Sounds Good Feel Good (2015) a Youngblood (2018). Kapela nahrála například také předělávku hitu Queen s názvem Killer Queen, stále s úspěchem koncertuje na všech kontinentech a byla například jednou z hvězd slavného brazilského festivalu Rock In Rio. Její novější tvorba je však už jasněji zacílena popovým směrem.

Tuzemskou premiéru zažijí 5 Seconds Of Summer v pražské O2 areně 1. června 2020. Vstupenky mohou v předstihu získat uživatelé iDNES Premium, a to od 4. prosince (9:00) do 5. prosince (18:00). Od 6. prosince budou k dostání v běžných předprodejích pro veřejnost.