Michal David slaví šedesátiny. Zahraje na střeše Rádia Impuls i v O2 areně

Rádio Impuls zahajuje již čtvrtou sezónu koncertů na své střeše v pražských Holešovicích. V minulosti se na speciálně postaveném pódiu představily skupiny Chinaski, Elán nebo Kabát. Nyní v sérii Živááááky připomene své největší hity Michal David.

Interpretovi mnoha diskotékových šlágrů z osmdesátých let bude v červenci šedesát let a součástí oslav bude i tento speciální koncert. Vystoupí spolu se skupinou Kvatro. Zaznít by měly jeho nejslavnější písně jako Nonstop, Mejdan podle plánu, Decibely lásky, Pár přátel nebo Děti ráje.



David měl právě v těchto dnech odehrát dva vyprodané koncerty v pražské O 2 areně. Ty byly z 11. a 12. června kvůli opatřením proti šíření koronaviru přesunuty na 29. a 30. září. Vystupovat bude také v létě, na červenec přichystal sérii sedmi zastávek po republice s omezenou kapacitou tisíc diváků.



Nevšední koncert na střeše Rádia Impuls bude 11. června od devatenácti hodin vysílán také na Facebooku a YouTube kanálu této rádiové stanice. Sledovat ho můžete rovněž přímo zde v článku.