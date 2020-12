Starým písničkám jsem dal moderní zvuk, říká Michal David

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Michal David

Moje zapomenuté ploužáky si vyžádali sami vaši fanoušci, že ano?

Je to tak. Původně jsem chtěl natočit čistě vánoční album, ale pak si fanoušci začali psát o trochu zapomenuté písničky, tak mě napadlo udělat novou desku složenou z ne až tak známých skladeb. Takže jsem udělal výběr věcí z let 1980 až 2002. K tomu jsem zařadil čtyři vánoční písničky, jsou mezi nimi i dva duety. S Magdou Malou a dětským hercem Filipem Antoniem.

Jsou to tedy nově nahrané verze starých písniček?

Ano, všechny jsem je nově nahrál i nazpíval, takže mají modernější sound, jsou tam bohatší aranže a podobně. Díky tomu deska drží pohromadě a zvuk je kompaktní.

Podle čeho jste udělal finální výběr skladeb?

Vytáhl jsem svá stará vinylová alba, udělal jsem prvotní selekci, z níž jsem pak vybral šestnáct věcí, které skončily na desce. K nim jsem dohrál ty zmíněné vánoční skladby plus jeden bonus. Otázkou samozřejmě je, jestli někdy v budoucnu neudělám Moje zapomenuté ploužáky 2, protože mám ještě dost nepoužitého materiálu. Možná příští rok, ještě nevím.

Jak jste přišel na nápad nazpívat duet s Filipem Antoniem?

Filip hrál v mých muzikálech Tři mušketýři a Mata Hari. Dostal jsem nabídku od nadačního fondu Srdce dětem, jestli bych nenahrál vánoční písničku právě v duetu s nějakým klukem. Okamžitě mě napadl právě Filip Antonio, věděl jsem, že je hrozně šikovný, takže jsem požádal jeho maminku, jestli bychom to spolu mohli nahrát. To už ale proběhlo před nějakou dobou, takže jsem do verze, která je na téhle desce, použil jen jeho zpěv a hudební podklad jsem nahrál nový.

Zmínil jste bonus, což je skladba Záhadná, původně z repertoáru kapely Toto.

To jsou mí miláčci, byl jsem v roce 2018 na jejich koncertě ve Foru Karlín. Měl jsem chuť si udělat jednu jejich písničku. Zajímavá je, že když žádáte autory a držitele autorských práv o svolení ji nazpívat v češtině, nahrát a vydat na desce, většinou na odpověď čekáte měsíce. V tomhle případě jsem ale měl do dvou dnů svolení, že ji můžu v podobě, kterou jsem jim poslal ke schválení, natočit. Z toho jsem měl obrovskou radost.

Toto je pojem, kapela složená z fantastických a cenami ověnčených muzikantů, kteří hráli snad s každým, kdo v pop music něco znamená, včetně Michaela Jacksona. Máte rád i další podobné kapely?

Rád poslouchám třeba kapelu Chicago, Sagu nebo Steely Dan, což je slavná jazz rocková skupina. Všechny jsem je viděl i na koncertech, krom nich třeba i mé další oblíbence Earth, Wind & Fire, to už mám odškrtnuto.

Někdo vám na tom pomyslném seznamu vysněných koncertů ještě chybí?

V zásadě ne, koho jsem vidět chtěl, jsem viděl. Snad jen Frank Sinatra, toho jsem nestihl a už samozřejmě nestihnu. Ale ještě před covidem jsem byl letos únoru v Las Vegas na Rat Pack, což je takový sinatrovský revival, ale velmi dobrý. Rat Pack byla parta kolem Franka Sinatry, Sammyho Davise Jr., Deana Martina a dalších.

Ještě zpět k zapomenutým ploužákům – nebudete mít chuť někdy v budoucnu udělat něco podobného ne vyloženě s baladami, ale prostě s vašimi písničkami, které stojí tak trochu ve stínu těch největších hitů?

Naposledy jsem vydal album znovu nahraných a upravených starších věcí, ale to už bylo v roce 2008, čili před dvanácti lety. Mohl bych ty rychlejší věci zas nějak oprášit, rozhodně o tom přemýšlím. Mám nabídku od producentů z Itálie, kteří by tomu dali novější formát. Poslal jsem jim dvě věci na zkoušku a čekám, s čím se vytasí.

V červnu příštího roku byste měl mít dva koncerty v O2 areně, přeložené z letošního září. Jak to s nimi v tuhle chvíli vypadá?

Bude na nich ještě hodně práce a doufám, že to klapne. Dramaturgie bude trošku náročnější. Měli by dorazit avizovaní Village People, ty už máme potvrzené, akorát jsme jim museli přebukovat letenky. DaMiChi taky budou, jednu písničku si zazpívám s duem Verona a pak chystám jedno překvapení, o kterém samozřejmě v tuhle chvíli mluvit nechci.