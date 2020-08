RECENZE: Životopis bez tématu. Záhada kolem Šarlatána trvá dál

7:42 , aktualizováno 7:42

Smysly se nasytily, mozek by chtěl přídavek, srdce zůstalo chladné. Tak by se dal shrnout zážitek z filmu Šarlatán, který půl roku po původním termínu vstoupil konečně do kin.