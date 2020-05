Forman byl vzorem tvrdého tahu na branku, vzpomíná filmař Kratochvíl

Propletenec Formanů a Kratochvílů prý začal mnohem dřív, než jste se narodil.

Můj dědeček, spisovatel a scenárista Miloš V. Kratochvíl (1904–1988), učil Miloše Formana na FAMU, kam koncem 50. let přicházeli studovat první filmaři takzvané nové vlny. Z dnešního pohledu Forman překvapivě nestudoval režii, ale scenáristiku, přestože chtěl původně studovat divadelní režii na DAMU. Avšak poté, co mu tam u přijímaček řekli: „Soudruhu Formane, tak nám tu zrežírujte boj za mír,“ s čímž si přirozeně nevěděl rady, byla FAMU jedna z mála škol, kde ještě bylo možné dělat přijímačky. Jinak by musel jít na vojnu a jeho osud by se nejspíše vyvíjel zcela jinak, než ho známe. Ani tam ale neměl na růžích ustláno.