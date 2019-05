V Poděbradech Forman rošťačil s Havlem. Teď tu zazní Amadeus s orchestrem

„Navíc Poděbrady jsou jasně spjaté s Milošem Formanem tím, že zde rošťačil s Václavem Havlem a Ivanem Passerem, takže jsem rád, že tu jeho snímek uvedeme,“ dodává Dvořák.

Film, který v roce 1985 získal osm Oscarů, ve festivalové mobilní koncertní hale živě doprovodí Filharmonie Hradec Králové a Kühnův smíšený sbor, celkem devětaosmdesát hudebníků. Dirigovat bude Ernst van Tiel, který se na živou hudbu k filmům specializuje.

Tato verze Amadea spatřila světlo světa v říjnu 2016 v londýnské Royal Albert Hall, o měsíc později se dvakrát hrála i v pražském Kongresovém centru. V Poděbradech půjde o festivalovou premiéru. „Pro všechny, kteří film viděli už mockrát, to bude zážitek, který si nedovedete představit,“ vzkazuje dirigent.

Další novinkou je předpremiéra muzikálu We Will Rock You složeného z písní kapely Queen. „Hudebního nastudování se zhostil Honza Křížek, režírovat bude Petr Novotný, který v Česku v 90. letech uvedl Bídníky nebo Jesus Christ Superstar, takže to bude jistě pěkné,“ slibuje Dvořák.

Havel, Forman, Mašíni

Historku zmiňující Formana a Poděbrady dodal i režisér Jan Hřebejk, jehož Šakalí léta, opět s živou muzikou, budou další položkou programu. V Poděbradech kdysi točil a zámek, v němž se nacházelo internátní gymnázium, jež Forman navštěvoval, slavnému kolegovi vyfotil a poslal e-mailem.

„Nikdy mi tedy neodpověděl, což nevadí, ale z nějakého důvodu jsem ten obrázek zároveň poslal Josefu Mašínovi. Do pěti vteřin přišla odpověď: Tam jsme bydleli s bráchou. Nahoře, ve druhém okně zleva!“ předává režisér vzpomínku.

Novinkou Soundtracku, který se letos uskuteční od 29. srpna do 1. září, budou festivalové pasy, jejichž koupí si návštěvníci mohou zajistit lepší místa v hale. V prodeji jsou samozřejmě i klasické vstupenky. Doprovodný program v lázeňském parku zůstává zdarma a obsáhne kinobus, tančírnu či busking ve stanici „metra“, jež vznikne z podchodu u nádraží. „Chybět nebudou ani výstavy věnované uměleckým profesím, které jsou při vzniku filmu nezbytné,“ dodává Dvořák.