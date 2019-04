Hvězdy StarDance budou tančit na festivalu Soundtrack Poděbrady

První jména odhalil festival United Islands of Prague, který se navzdory názvu místo na vltavských ostrovech bude opět konat 31. května a 1. června v pražském Karlíně. Vstup je pro všechny zdarma.



Návštěvníci se mohou těšit nejen na neokoukané interprety jako jsou čeští The Atavists či severoirský jazzový objev Robocobra Quartet, ale i na oslavy třiceti let od Sametové revoluce nebo bohatý program ke Dnu dětí.

Hlavním posláním největšího multižánrového hudebního open air festivalu bude i v letošním roce objevování nových jmen na české i mezinárodní hudební scéně. Za šestnáct let jeho existence se tu stihly představit již stovky zajímavých hudebníků. V minulosti tu svou šanci ukázat se lidem na velkém pódiu dostaly třeba později úspěšné kapely Mydy Rybycad či Zrní.

A své o tom ví i letošní český headliner. „Kapitán Demo na United Islands vystoupil už v roce 2015 a teď se k nám po čtyřech letech vrací jako hlavní česká hvězda a ambasador Objevů. Bude to jeho jediné pražské vystoupení až do prosince,“ říká dramaturgyně přehlídky Kateřina Končelíková. Do zmiňovaného klání Objevy United Islands 2019 se talentovaní zájemci mohou registrovat do úterý 23. dubna.

Na festivalu se dále představí polská art-rocková naděje Trupa Trupa, německá kapela Deadnotes, Walter Schnitzelsson ze Slovenska, rakouští Tents nebo The Gardener And The Tree ze Švýcarkska. Tuzemskou scénu bude reprezentovat ještě rockový kvintet Povodí Ohře, který se letos objevil v nominacích na ceny Apollo, Anděl i Vinyla.

Přehrady fest lákají třikrát na Chinaski

Festival Přehrady fest, který se minulý rok úspěšně představil na Slapech a Vranově, letos opět přinese bohatý program, ale také novou lokaci na Sečské přehradě. Chinaski, Mig 21, Ben Cristovao, Marek Ztracený, Mirai nebo IMT Smile. To jsou letošní headlineři, kteří ve dvou dnech představí to nejlepší z české a slovenské pop-rockové scény v atraktivním zázemí tuzemských kempů. Ani tento rok nebude chybět oblíbená Pigyáda pro děti nebo unikátní Táborák stage, na které uslyšíte muzikanty hrát táborové písně.

Kapela Mirai hrála 21. března 2018 v brněnském Metro Music Baru.

První zastávka se stejně jako loni uskuteční v kempu Nová Živohošť na Slapské přehradě 12. a 13. července, 2. a 3. srpna budou festival hostit Vranovské pláže a 9. a 10. srpna putovní přehlídka zakončí v Autokempu Seč na řece Chrudimce.

Kapela Chinaski, která je patronem festivalu Přehrady, letos opět vystoupí hned dvakrát. „Kromě velkého večerního koncertu nás čeká také Pigy stage, kde zahrajeme pro děti. Zazní třeba Doktor Notička nebo Autopohádky,“ říká Michal Malátný. „Na Přehrady se fakt těšíme. Je to pro nás jediná letní příležitost, kdy sebou můžeme vzít naše rodiny. Je tam připravený celodenní dětský program, takže pro nás naprosto ideální. Minulý rok se tam dětem moc líbilo,“ doplnil zpěvák.

Prokop a Primitives Group po padesáti letech

Kompletní program už zná festival Krásný ztráty Live, který se po roční pauze letos přesouvá do Všetic na Benešovsku, kde se uskuteční 9. a 10. srpna.

Přehlídka letos poprvé nabídne tři scény. K již dříve ohlášenému Vladimíru Mišíkovi přibyli další příslušníci jeho generace. K Michalu Prokopovi, který festival zaštiťuje, má tradičně blízko písničkář Vladimír Merta. Jedna z jeho písní ostatně dala název i šestému Prokopovu albu Snad nám naše děti… z roku 1989. Se skupinou The Primitives Group se zase Prokop setkal na stejném pódiu na 1. a 2. československém beatovém festivalu v Lucerně v letech 1968 a 1969, nyní ve Všeticích se na jedné scéně potkají po více než půlstoletí.

Generaci, která do pomyslné první ligy naší hudby vstoupila v 80. letech, zastoupí David Koller, Vlasta Redl, skupina skladatele a výtvarníka Martina Němce Lili Marlene nebo kapela Laura a její tygři. Nejmladší skupinu pak tvoří kapela Zrní, Lenka Dusilová v sólovém programu, skupiny Sunflower Caravan, Vees, zpěvačka Never Sol nebo bluesový projekt syna legendárního kytaráře Petera Jurkoviče Marcus Jurkovič & Motion Food.

Návštěvníky potěší i několik nestandardních hudebních projektů. Bude mezi nimi Pocta Petru Skoumalovi, v jejímž rámci na písničky legendárního skladatele zavzpomínají muzikanti, kteří s ním spolupracovali, v čele s cellistou a zpěvákem Jaroslavem Olinem Nejezchlebou.

V Poděbradech zatančí hvězdy StarDance

Svůj přesah mimo čistý rámec hudby opět potvrdí festival Soundtrack Poděbrady. Hvězdy StarDance tu totiž budou tančit na filmové melodie z pohádek.

Veronika Arichteva a Michal Necpál ve StarDance IX

Fanoušci pořadu budou mít možnost vychutnat si tanec Veroniky Arichtevy, Dany Batulkové, Marie Doležalové a dalších jen pár metrů od sebe. „Po loňské úspěšné premiéře tanečního odpoledne v kryté koncertní hale se skvělým zvukem jsme i letos do hlavního programu zařadili taneční show hvězd ze StarDance, která představí známé tváře pořadu v originální choreografii. Naši návštěvníci se tak mohou přijít projít lehkým tanečním krokem pohádkovým světem,“ láká na program Karla Sluková, dramaturgyně festivalu.

Jan Onder připravil choreografie, které návštěvníky provedou Z pohádky do pohádky. „Elsa z Ledového království se tak na parketu potká s Popelkou nebo Princeznou se zlatou hvězdou. Svůj milostný příběh zatančí Kráska a zvíře nebo Tarzan. Se zvířátky z Madagaskaru budeme Hledat Nema. Zatouláme se do Doby ledové a na vše dohlédne Lví král,“ popisuje Sluková. Festival Soundtrack se v Poděbradech koná od 29. srpna do 1. září.