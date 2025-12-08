Theodor Pištěk

Na výtvarnou scénu vstoupil Pištěk na konci 50. let po dokončení Akademie výtvarných umění v Praze. S Vláčilem výtvarník poprvé spolupracoval v roce 1960 na filmu Holubice. Od té doby se jako tvůrce filmových kostýmů a dekorací podílel na více jak stovce filmů. Mimo to je i tvůrcem uniforem pražské Hradní stráže. Coby malíř proslul svými fotorealistickými kresbami a obrazy.
Pištěk podnikl řadu cest do zahraničí, jeho první vedla do Polska. V roce 1972 se ve Francii setkal s věhlasným umělcem Joanem Miróem, v 80. letech vystavoval mimo jiné i ve Washingtonu či v New Yorku.
Ústředním tématem Pištěkovy tvorby je vztah člověka a technické civilizace. Největší slabost měl výtvarník pro automobily, které považuje za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky.
Jeho oblíbenou značkou bylo Porsche, svého času propadl i motocyklům. Málokdo přitom ví, že Pištěk se už od začátku 50. let věnoval kromě výtvarna i automobilovým soutěžím a závodům na okruzích, v roce 1974 však se závoděním skončil.