Theodor Pištěk

  13:56
Vynikající výtvarník spolupracoval na filmech největších legend tuzemské kinematografie. Svým uměním obdařil Theodor Pištěk snímky Markéta Lazarová z roku 1967 a Údolí včel z roku 1967 Františka Vláčila a za návrhy kostýmů k filmu Miloše Formana Amadeus z roku 1984 dostal Oscara.
Theodor Pištěk | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Na výtvarnou scénu vstoupil Pištěk na konci 50. let po dokončení Akademie výtvarných umění v Praze. S Vláčilem výtvarník poprvé spolupracoval v roce 1960 na filmu Holubice. Od té doby se jako tvůrce filmových kostýmů a dekorací podílel na více jak stovce filmů. Mimo to je i tvůrcem uniforem pražské Hradní stráže. Coby malíř proslul svými fotorealistickými kresbami a obrazy.

Pištěk podnikl řadu cest do zahraničí, jeho první vedla do Polska. V roce 1972 se ve Francii setkal s věhlasným umělcem Joanem Miróem, v 80. letech vystavoval mimo jiné i ve Washingtonu či v New Yorku.

Ústředním tématem Pištěkovy tvorby je vztah člověka a technické civilizace. Největší slabost měl výtvarník pro automobily, které považuje za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky.

Jeho oblíbenou značkou bylo Porsche, svého času propadl i motocyklům. Málokdo přitom ví, že Pištěk se už od začátku 50. let věnoval kromě výtvarna i automobilovým soutěžím a závodům na okruzích, v roce 1974 však se závoděním skončil.

*25. října 1932, Praha
†3. prosince 2025

Rodiče: Theodor Pištěk, Marie Ženíšková

Ocenění:

  • Oscar za kostymní návrhy k filmu Miloše Formana Amadeus (1984)
  • cena Francouzské Akademie César za kostýmní návrhy k filmu Miloše Formana Valmont (1990) 
  • Český lev za dlouhodobý umělecký přínos českému filmu (2003)

