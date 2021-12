„Parchanti, táhněte!“ Slavná filmová babička Brzková byla laskavá i drsná

Psal se rok 1939 a divadelní herečka Terezie Brzková, která projela s kočovnými společnostmi celou republiku a hrála i v Národním divadle, právě pohřbila svého druhého manžela. Bylo jí 64 let, a tak se rozhodla, jak se tehdy říkalo, „odejít na odpočinek“. Prostě jít do důchodu a postupně se stát babičkou a třeba i hlídat vnoučata. Rok na to se babičkou opravdu stala, ovšem úplně jinou, než si představovala.