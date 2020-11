POHLED: Mordy a krváky pana Erbena starší děti ocení, čtěte jim je

Matka během vaření udusila neposlušné dítě. Na hřbitově za městem našli zhroucenou dívku v těžkém šoku. Mrtvý novorozenec ležel v pytli u hnoje, vražedkyně se přiznala. Mladá žena zkolabovala na pohřbu přítelkyně. Nevlastní matka a sestra přizabily příbuznou. Babička našla přede dveřmi zkrvavené části vnoučkova těla, podezřelý je otec.

Zdají se vám ty příběhy povědomé? Mohlo by jít o titulky z černé kroniky, vždyť podobné historky jsou ve zprávách denně. Vraždy novorozenců, děsivé emoční zkraty, zločiny se sexuálním podtextem, úkladné mordy kvůli majetku či postavení nebo případy náhlého šílenství a sebepoškozování – to se děje pořád, tady a teď. A pokud se to netýká lidí, které známe, vzbuzují v nás děsivé příběhy z reality i jistou zimomřivou zvědavost.