Moje první slova byla máma, táta, Filla a Špála, přiznává galerista Kodl

Proč do výtvarných děl investují sběratelé v posledních letech tolik peněz? Jak ovlivnila obchod s uměním pandemie? A co vlastně určuje hodnotu umělcova díla? I na to odpovídá Martin Kodl, jehož aukční síň Galerie Kodl patří roky k nejúspěšnějším na trhu. Z deseti nejdražších českých obrazů prodaných u nás má na kontě hned tři.