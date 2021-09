Umělci si někdy cení svého díla tak málo, že o něj není zájem, říká galerista

V charakteristice internetové galerie se Sítník a jeho kolegové odvolávají na známou historku spojenou s osobností malíře Jana Zrzavého, aby poukázali na to, proč má význam investovat i do neznámých či nezkušených umělců. Zrzavý totiž jako mladý, chudý a nestudovaný platil hospodským i výpravčím obrazy místo peněz, čímž nakonec zcela nevědomě jejich potomkům zajistil slušné dědictví.



„Snažíme se o to, aby lidé poznali, že umění je dostupné komukoliv. Že to není otázka velkých financí a že to ani není otázka toho, zda je autorem Kupka, Zrzavý nebo Lada… Že jde o vlastní názor, charakter a krásu. Monu Lisu zná každý, ale nikdo ji nemůže mít na stěně, pokud si nekoupí plakát. Kdežto originální dílo, které se člověku osobně líbí a vyvolává pocit krásy a uspokojení, ano. Navíc za normální peníze,“ vysvětluje šéf galerie svůj koncept. Prodávaná díla se nejčastěji pohybují mezi deseti a čtyřiceti tisíci korunami, cenu si stanovují sami umělci.

„Mohu se s nimi o ceně pobavit, ale vždy říkám, že je to ve finále na nich. Jde o to, kolik si sami sebe cení, kolik energie je to stojí,“ popisuje. „Někteří autoři dokonce nastaví cenu tak nízko, že to vlastně lidé ani nechtějí koupit, protože jim to přijde trapné, dát tak malou částku za takové dílo,“ upozorňuje.



Díla, která Online Gallery nabízí, prochází Sítníkovou kontrolou. „To však pouze proto, aby nám někdo nedal obrázky nevhodné, násilné nebo až pornografické. K dnešnímu dni čítáme asi sto zamítnutých děl,“ popisuje.



Každý může tvořit

„Zastávám názor, že každý může malovat, fotografovat, sochat, prostě tvořit. Pokud chce, dá se to naučit, i když nemá talent, a jako příklad uvádím mnoho kurzů malování a kreslení, kde jsem i já sám několikrát byl a přesvědčil se o své hypotéze,“ odpovídá Sítník na otázku, kdo může být v současnosti umělcem. Za příklad kromě Zrzavého dává i Josefa Ladu, který „byl samouk a přitom dostal titul národního umělce“.

Největší zájem nákupčí v rámci Online Gallery prozatím projevují o malbu a kresbu. Menší o fotografii, sochu a plastiky. Oblíbenými umělkyněmi jsou Ivana Pelouchová, Dagmar Piorecká či Ljuba Ananina, z umělců vede Joe Pisttone, Eugene Ivanov nebo Pavel Filín. „Ale to je opravdu jakýsi můj výběr, velmi zúžený,“ upozorňuje Sítník. Zároveň z mladých talentů ještě jmenuje Jane Cores nebo Moniku Korpak.

V současnosti má Online Gallery v rámci svého aukčního portálu v nabídce i obraz Josefa Lady. Podle Sítníka jde však o výjimku, neboť je to autor známý, do konceptu však zapadá životním příběhem. „Beru to jako propagaci vznikajícího online aukčního portálu. Nechceme se cpát mezi velké aukční síně s velkými díly, to v žádném případě,“ uvádí. Obraz Děti v zimě bude v dražbě do 20. září a jeho vyvolávací cena je 800 tisíc korun.