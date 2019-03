Komedie Škola základ života opět spojila karlovarské i chebské herce

Na jevišti se objeví herci z obou krajských divadel a inscenaci naživo doprovodí hráči karlovarského Big Bandu.

Komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách má premiéru v sobotu v Karlovarském městském divadle.

„Doufáme, že se diváci pobaví, zavzpomínají na svá vlastní školní léta, uslyší nečekané písničky v nečekaných aranžích a patrně zjistí, že v roce 2019 naše školství stále hledá správný směr podobně jako v roce 1938. A také že generační střet je věčný,“ uvedl Zdeněk Bartoš, který koprodukční komedii režíruje.

„Autor Jaroslav Žák, středoškolský profesor, napsal tuto hru pro slavného režiséra Emila Františka Buriana, který ji uvedl ve svém Déčku v srpnu 1937. Ještě před válkou se materiál dočkal i filmového zpracování. Film Škola základ života je dodnes v televizi uváděn, mimo jiné i proto, že se honosí vynikajícím hereckým obsazením. Zahráli si v něm osobnosti jako Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk st., František Kreuzmann st., Ladislav Pešek, František Filipovský, Jaroslav Průcha, Josef Kemr a další. Škola základ života se řadí mezi nejoblíbenější prvorepublikově idylické sondy do prostředí středoškolské mládeže,“ dodala dramaturgyně Petra Richter Kohutová.

Hra byla v posledních letech s oblibou uváděna na řadě českých jevišť a nyní se dočká premiéry i na západě Čech. A ačkoli se její děj odehrává ještě v předválečných letech, je i tak aktuální.

„Vztahy ve škole jsou stále stejné, ať před válkou, nebo nyní. V každé třídě je nějaký šprt i flákač a stejně tak jsou učitelé mezi žáky oblíbení i neoblíbení. Jen už si lze dnes těžko představit, že by škola řešila vyloučení studenta na základě toho, co napsal do slohové práce,“ vysvětlil Michal Švarc, herec Západočeského divadla v Chebu, který se ujal role učitele Armanda Cafourka.

Jedenáct originálních písní

Text Jaroslava Žáka bude na jevišti doplněn o jedenáct originálních písní a dva voicebandy. Herce naživo doprovodí hráči z karlovarského Big Bandu a jeho hosté.

„Určitě to je jeden z důvodů, proč by se na představení měli přijít podívat i lidé, kteří znají film. Uslyší tu moderní písně ve skvělé swingové aranži. Také si užijí humor, který tak dobře znají ze školních let a uvidí řadu dospělých, jak znovu usedají do školních lavic. Navíc se v naší inscenaci na rozdíl od filmu dozvědí, jak to nakonec se všemi studenty dopadlo,“ dodal Ondřej Král, herec Činohry karlovarského městského divadla, který v inscenaci ztvární roli studenta Ády Čuřila.

Jedná se již o pátý společný koprodukční projekt. Herci obou divadel se setkali na jevišti při muzikálu Divotvorný hrnec a Adéla ještě nevečeřela, rodinné inscenaci Sněhová královna a na divadelním kaleidoskopu dějin Boryš umí po skalinách.

O režii i inscenační úpravu Školy základ života se postaral Zdeněk Bartoš, o dramaturgii Petra Richter Kohutová, o hudební aranžmá a nastudování Matěj Kroupa, choreografie se již tradičně ujala Ivana Dukić.

Na jevišti se objeví Radek Bár, střídající se s Petrem Baťkem v roli češtináře Kolíska, Viktor Braunreiter jako němčinář a latinář Lejsal, Karel Beseda coby ředitel ústavu, Magdaléna Hniličková nebo Tereza Švecová jako aspirantka profesury Boženka Lachoutová, Pavel Marek coby nestor profesorského sboru, přírodovědec Gábrlík, Michal Švarc alternovaný Davidem Benešem v roli znalce studentské duše, angličtináře, francouzštináře a tělocvikáře Armanda Cafourka, Vladimíra Vítová a Radmila Urbanová jako profesorky historie či fyziky a chemie.

Výkvět studentstva pak hrají Jan Hanny Firla, Karolína Jägerová , Pavla Janiššová, Ondřej Král, Petr Németh, Pavel Richta a Jiří Švec. Definitivního školníka Mlezivu hraje Jindřich Skopec, zemského inspektora a továrníka Krhounka představuje František Špaček.

Premiéra v Karlovarském městském divadle se uskuteční v sobotu v 19.30 hodin. V Západočeském divadle v Chebu pak o týden později, 16. března v 19.00 hodin.