Univerzální umělec Pištěk v Brně vystavuje obrazy, přijet kvůli D1 nemohl

V úterý tam začala výstava Angelus, která je reprezentativním výběrem zejména Pištěkových malířských děl s tématem rychlých aut, motorů a závodů.

Vernisáže se měl původně zúčastnit i šestaosmdesátiletý umělec, znemožnily mu to však zdravotní problémy.

„Před dvěma týdny jsme spolu byli kontrolovat průběh instalací. Stav dálnice D1 je však tak špatný, že si otec během té strašné cesty hnul s páteří,“ omluvil výtvarníkovu nepřítomnost syn Jan Pištěk.

Kontrolovat bylo opravdu co, obrazy totiž v Domě umění doplňují dvě monumentální prostorové instalace. V hlavním sále je k vidění dílo ve tvaru pyramidy, jež je pokrytá sklem a odráží tak strop, stěny s obrazy i tváře návštěvníků, kteří jistě ocení, že si pyramidu lze projít i zevnitř.

„Toto dílo má dvě podoby, kromě zrcadly pokryté pyramidy existuje i pyramida rozebraná. Představuje to takový pohled do zákulisí. Druhou verzi zde však nemáme,“ řekl kurátor výstavy Martin Dostál.

Některá díla se během výstavy obmění

Pištěk pro Dům umění připravil ještě další rozsáhlou instalaci v Procházkově síni, která navazuje na řadu jeho prostorových děl včetně monumentálního labyrintu.

„Pan Pištěk má mnoho děl, která stojí za to vidět. Bohužel nemáme tak velké prostory, abychom je zde všechny ukázali. Z tohoto důvodu předeslal, že by během trvání výstavy nějaká díla rád obměnil. Mohlo by se jednat i o druhou podobu již zmíněné pyramidy,“ dodal Dostál.

Theodor Pištěk je za své umění uznáván nejen v České republice, ale i v zahraničí. Za kostýmní návrhy pro film Miloše Formana Amadeus získal Oscara. Podle Dostála je jeho postavení na umělecké scéně výjimečné.

„Je to dáno řadou důvodů: způsobem práce, rodinným původem, mnohovrstevnatou aktivitou. Patří k silné generaci umělců, která expandovala v 60. letech, a ve společensky komplikované situaci své umění dál rozvíjel,“ podotkl Dostál.

Výstava bude v brněnském Domě umění k vidění do 12. ledna.