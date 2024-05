Rivalové z finále v jedné šatně: Do neděle bychom se zabili, hlásil Sedlák

Času na odpočinek vskutku dvojice extraligových mistrů z Třince (obránce Tomáš Kundrátek a útočník Daniel Voženílek) a trio poražených finalistů z Pardubic (beci Libor Hájek a Jan Košťálek s útočníkem Lukášem Sedlákem) mnoho nedostali. Po třech dnech od strhujícího extraligového finiše se v Brně opět postavili na led.

„Pro nás je fajn, že do toho naskočíme hned zpátky. Nemáme tolik času zaobírat se tím, co bylo. To je pro nás možná maličko lepší. Prohrané finále bude asi ještě bolet, ale vítám, že můžeme myslet zase na něco jiného,“ řekl za sebe i za pardubické spoluhráče Lukáš Sedlák.

Ve čtvrtek by finalisté první zápas Českých hokejových her proti Finsku hrát neměli, prostor ukázat se dostanou spíš o víkendu. O to víc času budou mít jak na vplutí do reprezentačního režimu, tak na zahlazení šrámů na těle i na duši.

Pikantnější to pro Sedláka, Voženílka a spol. je o to víc, že všichni hráči se v Brně do jedné šatny nevejdou. Finalisté si tedy chtě nechtě rozbalili věci v jiné, vedlejší, a zůstali v ní sami.

37 hráčů má momentálně kádr hokejové reprezentace pro České hry v Brně.

„Prvních pár minut bylo možná trochu divných, je nepříjemné vidět před sebou hráče, kteří vám způsobili porážku ve finále. Ale pak jsme si o tom popovídali. Takový je život. Někdo vyhraje, někdo musí prohrát, každý dělá maximum pro svůj tým. Vtípků jsme si mezi sebou tady v Brně vyměnili už dost, tak to má být,“ shrnul atmosféru mezi hlavními protagonisty boje o extraligový titul Sedlák.

„Když stojíte proti sobě, tak máte chuť se zabít, ale teď jsme spolu v jednom týmu a to nás naopak spojuje. Teď bych zase pro Voženílka proskočil zdí. Tak to prostě je,“ řekl s úsměvem na adresu horkokrevného soupeře, kterého už zná z reprezentace z minulé sezony. „Zahráli jsme si karty a trochu jsme se poznali,“ zavzpomínal.

Voženílek si oslavy pohlídal

Zatímco pro pardubické hráče bylo složité vyrovnat se s pohledem na své přemožitele, třinečtí šampioni měli před sebou od nedělní noci jinou výzvu – udržet se ve stavu, aby byli způsobilí ve druhé polovině týdne reprezentovat. Při oslavách to taky není nic snadného.

„Musím říct, že jsem byl velmi překvapený, že jsem se hned v pondělí dovolal všem hráčům. Třeba na Danu Voženílkovi nebylo vůbec znát, že by ho oslavy nějak semlely. Já jsem mu říkal, aby to úplně nepřeháněl, ale odpověděl: Trenére, mám to pod kontrolou. Přišlo mi to hrozně sympatické, co řekl,“ usmíval se kouč národního týmu Radim Rulík.

Voženílek na sraz do Brna dorazil s výrazně zkrácenými vlasy, jejichž délku nechtěl během play off řešit, a v dobré náladě. Přiznal, že hned během nedělního návratu z Pardubic do Třince myslel na to, aby titul oslavil střídmě.

Hokejisté mistrovského Třince před zahájením spanilé jízdy městem. Jak vidno, na palubě nechyběly ani pivní pípy.(30. dubna 2024)

„V autobuse jsem si to užil a pak už jsem nikam nepokračoval, šel jsem spát. V pondělí mi volal pan trenér, a jak zavolal, tak jsem věděl, že se musím hlídat a být zodpovědný,“ prohodil útočník Ocelářů.

I podle něho jsou sváry z vyhroceného play off zapomenuty. V Brně se potkal i s hráči ze Sparty, které zarmoutil v semifinále zejména vyrovnáním šestého zápasu dvě desetiny vteřin před koncem. „Asi to máme v hlavě my i oni, ale to je minulost. Máme společný cíl. Všechno zapomenuto není, občas si něco připomeneme, ale hokej je hra a hodně věcí se potom odpouští. S klukama s Budějovic (soupeř ve čtvrtfinále) i ze Sparty jsem něco stihl probrat, nějaké narážky tam jsou, což k tomu patří,“ řekl Voženílek.

Považoval si toho, že s mistrovskými Oceláři stihl úterní triumfální jízdu autobusem. „Loni jsem u ní nebyl, což mě mrzelo. Letos jsem si ji užil. Večer jsem pak přijel na kemp do Brna a od té doby se soustředím jen na nároďák,“ popsal svůj program posledních dnů.

České hry v Brně Čtvrtek, 18:00

Česko – Finsko Sobota

12:00 Švýcarsko – Finsko

16:00 Česko – Švédsko Neděle

12:00 Švédsko – Finsko

16:00 Česko – Švýcarsko

S únavou prý problém mít nebude. „Každý zápas je takový trénink. Pár dní na regeneraci stačí a může se jet nanovo,“ řekl bojovník, který se během sezony poctivě zúčastňoval reprezentačních akcí. „Za to jsem rád, znám systém hry a rychle se do toho dostanu,“ ocenil.

I Sedlák věří, že bude hned od víkendu platným hráčem mužstva, ze kterého pak Radim Rulík vybere finální sestavu pro mistrovství světa. Počítá s tím, že může dostat i jinou roli než tak výraznou, jakou má v Pardubicích.

„Budu se snažit plnit maximum, ať budu v jakékoliv lajně. V dnešním hokeji už to stejně není, jako to bývalo. Samozřejmě nějaké role v týmu musí být a každý má trochu jiné povinnosti, ale většinou jsou to čtyři lajny, které umí dát gól, a zároveň všichni musí bránit. Je mi jasné, že přijede spousta kluků a nebude to tak, jako je to v klubu. To je samozřejmost,“ uvedl Sedlák.