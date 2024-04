Play off se vším všudy, chyběl jen titul. Bolí to, přiznává trenér Zadina

Kouč Dynama musel nejdřív ustát tlak po vyhazovu předchůdce Václava Varadi, prožil vypjaté čtvrtfinále s rivalem z Hradce Králové, pak poměrně klidné semifinále s Litvínovem a nakonec tuhou bitvu s třineckým hegemonem ve finále.

Během této série se nebál dělat velké kroky. Vlastně dvakrát nechal sedět útočníka z první pětky, ve správný čas uměl sáhnout do sestavy. Pustil se do podivné mediální bitvy s Milanem Antošem, chtěl odklonit veškerý tlak od týmu. Nakonec ho dovedl až do druhého prodloužení sedmého finále.

Jen ten titul v něm neoslavil.

„Hodně to bolí. Kluků v mém týmu je mi líto, měli skvělou sezonu a dotáhli to daleko. Do té naší mozaiky chyběl jen kousíček,“ mrzelo Zadinu bezprostředně po zápase.

Dynamo v 84. minutě sťal jeho bývalý útočník. Nechtěný David Cienciala, který se o svém konci v týmu dozvěděl v lednu cestou na zápas do Karlových Varů a doslova vystupoval z autobusu na benzince.

Za něj do Pardubic zamířil v Třinci taktéž nechtěný Richard Pánik. Ten ale ve finále trefoval jen tyčky. A navíc byl jedním ze dvou v úvodu zmíněných útočníků, kteří museli ven ze sestavy. Vítěze trejdu tedy máme.

Pardubičtí hokejisté vstřebávají zklamání z prohraného finále.

„Takhle to je. David se dostal do šance a spadlo mu to tam,“ krčil rameny Zadina.

Na jedné straně pak vybuchl gejzír radosti, na druhé slz. Zadina předávání poháru staronovým mistrům ani nesledoval. „Díval jsem se, ale jen chvíli. Znám to, vím, co obnáší vyhrát titul,“ říkal.

S Třincem získal ještě coby asistent tři. Dynastie, kterou vlastně pomáhal tvořit, slaví i dva roky po Zadinově odchodu do Dynama. „Třinec hraje jednoduše, dostává puky ven ze třetiny a čeká na šanci, která mu tam pak spadne. My jsme ale taky hráli dobrý hokej, měli jsme velký tlak, bylo to o jednom gólu,“ štvalo Zadinu.

Do velkého hodnocení se pochopitelně nepouštěl, vysvětlil ale časté změny v prvním útoku, do nějž během poslední bitvy v sezoně chvíli dosazoval Adama Musila a jindy zase Martina Kauta. Tomáš Hyka, který v play off vyšel gólově naprázdno, zápas sledoval spíš ze střídačky.

„V sedmém finále není na co čekat. Posíláte na led hráče, kteří mají formu a myslíte si o nich, že jsou schopni soupeře přetlačit,“ líčil. V žádném případě ale neházel vinu na ty, o kterých si to v danou chvíli nemyslel. „Týmu jsem poděkoval, jsem na něj hrdý. Stříbro postupem času doceníme a jednou nám to vyjde. Loni jsme byli třetí, letos druzí, tak uvidíme za rok,“ shrnul Zadina.

Teď plánuje od hokeje pauzu a v srpnu se celé kolečko v Dynamu rozběhne znovu. Letní turnaj, Liga mistrů, Spengler Cup, extraligové play off... „Budeme silnější,“ vzkázal Zadina.