Budu dřít tak dlouho, dokud nezískám pohár, hlásí gólman Dynama Will

Will zůstal v masce prakticky celou dobu od konce druhého prodloužení až po odchod do kabin. Nechtěl, aby mu lidé viděli do tváře při nejsmutnějších chvílích jeho kariéry. Odhalil ji jen u střídaček před rodinou, objímal manželku a dvě děti. Plakal.

„Děti už jsou větší a všechno to chápou. Přály si titul stejně jako já. Když je pak po zápase vidíte brečet, tak nezbývá nic jiného než brečet s nimi,“ líčil smutný Will.

Jeho Dynamo poslední zápas sezony nezvládlo ve druhém prodloužení sedmého finále. Po skrumáži v pardubickém brankovišti se puk odrazil do sítě, smolný moment pro domácí rozhodl o pátém třineckém titulu v řadě za sebou.

„Makali jsme, bojovali jsme. Nevím, co se stalo, že jsme si to třeba nezasloužili my. Hrál se sedmý zápas, druhé prodloužení, a prohráli jsme 1:2. Je to hrozně smutné, těžko se mi mluví,“ pokračoval Will. „Ale takhle to je. Já Třinci moc gratuluji. Bylo to krásné a férové finále, které si lidi užili. Příští rok budeme lepší,“ dodal.

Posune to zase váš tým?

Jsem o tom naprosto přesvědčený. Budujeme tu něco dlouhodobého, není to tak, že jsme měli dva roky na získání titulu, vůbec ne. Já mám hrozně dobrý pocit. Všechno v Dynamu funguje skvěle a jednou ten kolos dotvoříme.

ROZHODUJÍCÍ MOMENT. Třinecký útočník David Cienciala v krkolomné překonává Romana Willa.

Bude se s tímhle pocitem lépe zapomínat na prohrané sedmé finále?

Ne. Vůbec. To nejde. Těžko se to vysvětluje, ale tohle hrozně bolí. Určitě nezabouchnu knížku s tím, že je nová sezona. Sice se dám zase do práce, ale s pocitem, který si odnáším po prohraném sedmém finále. Věřím, že to tak udělají všichni.

Když padl rozhodující gól, doufal jste třeba, že nebude platit?

Tam nic nebylo. Puk se dostal do skrumáže hráčů a prostě mi projel do brány. Nevím, kdo a jak ho tam dostal, ale bylo mi hned jasné, že to je prostě gól.

Od Davida Ciencialy, bývalého spoluhráče, který navíc jinak spíš nahrává.

Činel už takový gól v sérii dal, že se to odrazilo snad od pěti hráčů. Takové zkrátka v play off padají.

Měli jste skvělou základní část, prošli jste do finále a v něm vedli nad Třincem 3:2 na zápasy. Co šlo udělat lépe?

To je dobrá otázka. Klademe si ji teď všichni. Myslím, že můžu mluvit za tým, který má čisté svědomí. Makali jsme, celou sezonu to byla neskutečná zábava. Byl na nás velký tlak, což je správně, ale byli jsme pokorní. Cílili jsme na titul, ale bohužel to nedopadlo.

Byl rozdíl třeba v tom, že Třinec kolem sebe zkrátka má vítěznou auru? Obrací z 0:3, vyhrává všechno...

No, asi jo. Klobouk dolů před Třincem, co předvedl v sérii se Spartou. Měl spoustu zraněných a opět slaví titul. My se musíme ponaučit a být příště ještě lepší.

Jednou se někomu povede Třinec porazit.

Já si přeju titul z celého svého srdce. A budu na něj dřít, dokud ho nezískám. Věřím, že se to jednoho dne povede.

Co jste před sebou během sedmého finále viděl?

Nejen během něj jsem viděl skvělý tým, celou letošní sezonu i loni. Dobře jsme reprezentovali v Lize mistrů, na Spengler Cupu... Máme skvělé hráče, na které se lidé chodí rádi koukat. Věřím, že všechny tyhle krůčky nám zařídí ten největší úspěch.