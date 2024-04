Dechberoucí popáté! Letošního play off si važme, Třinec s rekordy vážně nenudil

V čase 83:51 se puk dostal do branky zničehonic, těžko by skončil za čárou, kdyby unikajícího Davida Ciencialu nestrhli k ledu bránící Lukáš Radil s bekem Liborem Hájkem. Právě díky této síle kotouč jen proklouzal mezi betony Romana Willa.

Vyprodaná a nepřetržitě rachotící enteria arena zcela utichla. Ani jedno z tleskátek, která diváci nafasovali, se už neozvalo.

Mezitím se nezastavitelní borci s drakem na dresech nezvykle roztrhli na dvě skupiny. Jedna jela za mimořádně šťastlivým střelcem Ciencialou a povalovala se v rohu kluziště.

Druhá zamířila k dalšímu hrdinovi Ondřeji Kacetlovi, který opět deptal soupeře ve velkých šancích. Až po chvilce se obě party sjely k sobě. Opojené mimořádným nadšením.

„Úžasné pocity, nemám slov. Ukázali jsme neskutečný charakter,“ soukal ze sebe přímo na ledě autor vítězného gólu. A dodal, že slavit se bude brutálně.

Za oslavným zmatkem a nevídanými emocemi se skrývalo asi největší úsilí, které Slezané museli při některém z posledních pěti zlatých putování podstoupit.

Když Petr Vrána v neděli ve druhé části přesnou tečí udeřil a načal skóre, asi jste si i vy díky zkušenostem z posledních let říkali, že je hotovo. To by ale nebyl letošní Třinec, aby nedopustil vyrovnání. A tak duel putoval do prodloužení, v němž obhájce rozhodně neměl navrch.

„Jsme na ta dramata už specialisti,“ hlásil přesně Patrik Hrehorčák už při semifinále.

Vždyť k maratonům proti Budějovicím, Spartě a nyní ve finále proti Dynamu už chybělo snad jen pětizápasové předkolo. Ani enormní vytížení obávanou družinu neskolilo.

„Nevšímám si, že by jim docházely síly, což mi přijde neskutečné,“ uchechtl se nevěřícně v rozhovoru pro iDNES.cz během finále Josef Jandač, ačkoli jako bývalý kouč Sparty poznal třineckou hru až dost dobře.

Stěží lze asi jinak demonstrovat, jak jedinečné vyřazovací boje jejich hegemon prožil. Motákovi svěřenci absolvovali jedenadvacet utkání ve třiačtyřiceti dnech. Pochyby je provázely už ve čtvrtfinále, kdy s Motorem promrhali vedení 3:0, aby jej nakonec rozsekli v závěrečném rozuzlení. Proti Pražanům naopak z hrozivé pozice dotahovali.

Třinecký kouč Zdeněk Moták s pohárem pro vítěze extraligy. Hráči Třince s pohárem pro vítěze extraligy.

S Východočechy se pomalu diskutovalo, zdali rozhodnutí přinesl již čtvrtý zápas, kde Třinec zahodil osm přesilovek, nebo duel číslo pět v enteria areně. Oceláři poprvé vzbuzovali dojem, že dál nemůžou. Opravdu toho měli dost.

Jenže se probrali. Zlom tkvěl ve zkušenostech, které poněkud zakřiknutému Dynamu chyběly v šestém klání, což lze pochopit. Nikdo nemůže mít takovou praxi v ošidných momentech jako právě Třinečtí, u nichž každý rok jen upravujeme adjektivum s počtem titulů.

Ale že zrovna „pětinásobní obhájci“ zapsali šestnáctou vyhranou sérii v řadě? Nezapomeňme, že letos se mistr ocitl na hraně vyřazení hned sedmkrát. Uspěl také v sedmém sedmém zápase po sobě.

K nevídanému obratu v O 2 areně z 0:3 na 4:3 připojil na stadionu dalšího soka historicky první finálovou otočku ze stavu 2:3 na zápasy. Přestože poprvé padl v páté partii, která za vyrovnaného klání vždy v dějinách soutěže rozhodovala o jeho osudu.

Poradil si také bez klíčových zraněných obránců Jakuba Jeřábka s Martinem Marinčinem. Střelec Martin Růžička absentoval či vysedával na kraji střídačky, aby se alespoň zapojil do početních výhod. Z posledních dvou duelů sezony už vypadl i Andrej Nestrašil.

Když se vás pevně drží štěstí, klubové bilance, rekordy ani zranění zjevně nečiní překážku.

Stejně jako jistá míra nepopularity. Úspěšným často nebývá přáno. Ještě když se jedná o Slezany, kteří s oblibou zalezou a využívají past ve středním pásmu. Je ale nutné připomenout, že si ještě předtím musí náskok vypracovat. Asi nikdo v soutěži neumí kvůli tomuto úkolu tak dobře zapnout a přitom zůstat soustředěný. A navrch svůj první cíl po splnění tak odhodlaně střežit. Leckdy až bezhlavým vrhnutím se proti kotouči, jež odporuje pudu sebezáchovy.

Třinec, to zkrátka není jen obrana. Letos se o tom přesvědčily třeba Sparta v úvodním prodloužení posledního klání a Pardubice v šestém zápase. Aktivní soupeř je jasně přehrával.

Všichni pak pozorovali, jak se Východočeši efektivním stylem inspirují. Sezonu završilo klání dvou obdobně založených celků. I když se diváci možná báli a po jednom skvostném semifinále dopředu považovali finále za nudu, nabídlo ohromné vypětí. I mimo led.

Hokejisté Třince oslavují zisk pátého mistrovského titulu v řadě.

A bavilo.

Takového play off si považujme, jen tak se nemusí opakovat.

Sami dobře víte, koho v něm vedle silných vyzyvatelů za ty nejdramatičtější výkony a obraty ocenit nejvíc.

Onu „nekoukatelnou“ partu z nejvýchodnějšího extraligového města, která opět potvrdila, že je v tradiční hokejové zemi tou nejlepší v novém tisíciletí.