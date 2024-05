Štěstí sedne i na vola, smál se výherce. Vstupenky na MS získali i dva pracovníci v IT

„To je skvělé. Na mistrovství světa v hokeji vyrazím vůbec poprvé. Nebyl jsem ani letos, ani před devíti lety, kdy byl v Česku šampionát naposledy. Bude to jistě zážitek, “ povídal Ondřej Remeš, jenž půjde na pondělní duel Finska s Dánskem.

Blíž než k hokeji má pan Ondřej k basketbalu, který dodnes pro zábavu hraje. Tentokrát ale udělá výjimku. „Do O2 areny s sebou vezmu syna,“ pověděl věrný uživatel iDNES Premium. A co čte u nás nejraději? „Vždy si něco zajímavého vyberu. Zpravodajství, články ekonomické, technické, sportovní i ty z magazínů.“

Druhým úterním výhercem byl Jindřich Pilmann, který získal vstupenky na zápas Velká Británie – Norsko. „Štěstí sedne i na vola, to jsem rád. Jen škoda, že to není zápas Česka. Ale i tak, každá výhra dobrá,“ pravil dlouholetý sportovní nadšenec a amatérský fotograf z Prahy. I on vyrazí na hokej se synem.

Jindřich Pilmann, výherce vstupenek na MS v hokeji

Kdysi hrál výtečně házenou. „Za Bohemku. Přišel jsem, když zrovna sestoupili z ligy. Sport byl pro mě vždy na prvním místě. I do hokeje jsem byl blázen. Jednou jsem ve škole předstíral, že je mi špatně, protože jsme hráli zrovna s Finskem. Pustili mě domu, jenže zavolali mámě. Ta přilítla a od televize mě vyhnala,“ vzpomíná s úsměvem pan Jindřich.

Dnes je už čtyřnásobným dědečkem. „A v červnu nám přibude páté vnouče. Budeme mít tři holky a dva kluky.“

Chcete také získat vstupenky na hokejový šampionát? Do čtvrtka 16. května mohou čtenáři v článcích napříč rubrikami iDNES.cz hledat symbol puku. Kliknutím puk „seberou“, a tím získají bod. Dvacet puků za den otevírá vstup do denního slosování, 300 puků = účast ve hře o finále.

Sběr může provádět každý registrovaný čtenář nebo čtenářka. Veškeré nasbírané puky za den i jejich celkový počet se zaznamenávají v herní kartě. Každý den nabízíme místa v hledišti hned na dva zápasy.

Mistrovství světa v hokeji se koná v Česku po devíti letech. Domácí výběr kouče Radima Rulíka vstoupil do šampionátu výhrou nad Finskem 1:0 po nájezdech, poté porazil Norsko 6:3 a prohrál 1:2 po nájezdech se Švýcary. Ve skupině A čekají Čechy ještě souboje s Dánskem, Rakouskem, Velkou Británií a Kanadou.