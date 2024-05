Vždyť Lojza Hadamczik je od nás! Lístky na MS v hokeji vyhrál i grafik z Kravař

Sportovního ducha nezapře, na iDNES Premium soutěží rád a pravidelně. Vyhrál třeba trampolínu. „A teď lístky na hokej? Tak to jsem opravdu nečekal. Sice to máme do Prahy skoro 400 kilometrů, ale asi si se synem uděláme výlet. V O 2 areně jsem ještě nikdy nebyl,“ povídal šťastlivec Rinda, jenž se živí jako grafik. Rád sleduje i hokej, často spolu se čtrnáctiletým synem, který ho léta hrával.

„Fandíme Vítkovicím. Jsme z Kravař, takže na našem stadionu míváme často mládežnické reprezentace. Vždyť je odtud Lojza Hadamczik, šéf svazu.“

Že získal vstupenky na utkání Česko – Norsko? „Super. Jen škoda, že to není zápas proti Kanadě. Ale aspoň máme šanci vyhrát, že?“ pousměje se chlapík z Opavska.

Druhým šťastlivcem byl v nedělním losování Miroslav Kovařík. Žije v Hradci Králové, pracuje jako asistent na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy a na duel „české“ skupiny Rakousko – Dánsko vyrazí do Prahy spolu s bráchou, nebo tátou.

Na iDNES.cz čte vedle sportovní rubriky i každodenní zpravodajství z domova či ze světa. „A také mám předplacené vaše noviny, Mladou frontu DNES,“ dodává vousatý sympaťák.

Miroslav Kovařík vyrazí poprvé na hokej do O2 areny

Jak lze vyhrát vstupenky na světový šampionát v hokeji? Každý den nabízíme místa v hledišti hned na dva zápasy. Každý soutěžící bez omezení se může denně zapojit do hry o vstupenky na jedno vybrané utkání, členové iDNES Premium hrají o dva zápasy.

Až do 16. května mohou čtenáři v článcích napříč rubrikami iDNES.cz najít symbol puku. Kliknutím puk „seberou“, a tím získají bod. Dvacet puků za den otevírá vstup do denního slosování, 300 puků = účast ve hře o finále.

Sběr může provádět každý registrovaný čtenář nebo čtenářka. Veškeré nasbírané puky za den i jejich celkový počet se zaznamenávají v herní kartě.

Mistrovství světa v hokeji se koná v České republice po devíti letech. Zápasy se hrají v pražské O2 areně a ostravské Ostravar Aréně. Startuje se v pátek 10. května, finále proběhne v neděli 26. května.