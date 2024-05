S vlaječkami na autě. Ale proč už jsem u nás v regionu skoro jediný?

„Jen se klidně podívejte, nasadil jsem na auto československej setup, jedu na bratrské vlně,“ usmívá se Lukáš Náhlovský, konstruktér ve firmě na výrobu kovových šroubů.

Vlaječky má bezmála deset let, už ledacos pamatují. Mnoho radosti i fanouškovských šrámů na duši. „Vytáhnu je vždycky před mistrovstvím a vyzdobím auto. Ale mrzí mě, že už to u nás v regionu skoro nikdo nedělá. Dřív aut s vlaječkami jezdilo víc. Dnes? Připadám si na silnicích trochu osamocen,“ přiznává sympaťák z Přepeřů u Turnova.

Přestože malebná obec u řeky Jizery má jen zhruba tisícovku obyvatel, kope se zde ČFL, tedy třetí nejvyšší fotbalová soutěž v Česku (byť letos nejspíš naposledy, tamní mančaft je v tabulce poslední).

Pan Lukáš však dává přednost hokeji. Proto ho výhra dvou vstupenek na první semifinále, které se hraje v sobotu 25. května odpoledne, náramně potěšila.

„Skvělé! Doufám, že se naši hokejisté prokoušou přes čtvrtfinále a uvidíme je v našem zápase. Vezmu manželku, po dlouhé době spolu někam vyrazíme jen ve dvou. Máme tři dcery, dvě studují v Praze vysokou školu, nejmladší je teprve ve druhé třídě na základce.“



Dosud měl víc štěstí v lásce než ve hře. „Před dvaceti lety jsem vyhrál v jednom rádiu herní konzoli. No a teď u vás lístky na hokej,“ svěří se pan Lukáš.

Nezbývá než doufat, že příští výhra přijde dřív než za dalších dvacet let. A když ne? „Svět se nezboří, hlavně když budeme zdraví,“ dodává věrný uživatel iDNES Premium.

Druhým pátečním výhercem vstupenek byl Jan Boško, úředník z Českých Budějovic. Vyrazí na druhé semifinále, které se hraje příští sobotu podvečer. „Já snad nikdy nic pořádného nevyhrál, to je super!“ neskrýval své nadšení.

Jan Boško získal vstupenky na hokejové semifinále.

Puky v článcích na iDNES.cz sbíral zejména během svého pobytu v Barceloně, proto nám poslal fotku právě ze Španělska. Teď už se ale nemůže dočkat, až vyrazí z jihu Čech společně s manželkou do pražské O2 areny.



„Hokej jsem hrál do sedmnácti let, občas se zajdu podívat na Motor na extraligu. Ale mám rád i jiné sporty – cyklistiku, tenis, squash nebo plážový volejbal.“

Na iDNES.cz nikdy nezmešká ranní zpravodajství z NHL. Proto nepřekvapí, že by v semifinále rád viděl na vlastní oči Kanadu. „Pozorovat Connora Bedarda je zážitek. Kdyby se střetly v mém zápase Kanada se Švédskem, zlobit se vůbec nebudu,“ dodává s úsměvem.

Hokejové mistrovství světa se koná v Česku po devíti letech. Domácí výběr kouče Radima Rulíka čekají ještě dva zápasy ve skupině. V sobotu se Češi střetnou s Velkou Británií, v úterý s Kanadou. Dosud porazili Finsko 1:0 po nájezdech, Norsko 6:3, Dánsko 7:4 a Rakousko 4:0. Prohráli jedinkrát - 1:2 po nájezdech se Švýcary. S kým se střetnou ve čtvrtfinále?