Stejně nic nevyhraješ, říkal jí manžel. Teď právnička hýčká vstupenky na hokej

Žije v Novém Městě na Moravě, hlavním městě českého biatlonu. Takže se nelze divit, že je sportovkyní tělem i duší. Stejně jako její manžel. „Ten mi nevěřil, že jsem fakt něco vyhrála. Myslel si, že si z něj dělám legraci. Vždycky mi říkal: Jen si soutěž, jak je libo, stejně nic nevyhraješ. A podívejte,“ usmívá se Vladislava Slámová.

Díky členství v iDNES Premium získala dvě vstupenky zdarma na pondělní večerní zápas Česka se Švýcarskem. S kým vyrazí? „Se synovcem, to je hokejový nadšenec. Už teď se nemůže dočkat. Ale možná lístky přenechám, ať jde se synovcem můj brácha.“

Právnička, která žila léta v Praze, si služby iDNES Premium nemůže vynachválit. „Čtu prémiové články a rozhovory, účastním se soutěží, třeba jsem sbírala mince. A stahuji si audioknihy a e-knihy, což se vyplatí, rozhodně ušetřím,“ dodává.

Dalším úspěšným soutěžícím byl Miloš Brejcha. Pražák, co tuze rád jezdí po světě. Tentokrát ho žádné dlouhé cestování nečeká. Do libeňské O 2 areny to má kousek. Vyhrál vstupenky na pondělní bitvu Norska s Finskem.

Miloš Brejcha vyhrál vstupenky na hokejové mistrovství světa v Praze

„Skandinávské derby? Vyrazím moc rád. Přiznávám, že žádný velký hokejový fanoušek nejsem, ale když se šampionát koná v Praze, byla by škoda toho nevyužít. Bude to fajn zážitek.“



I Miloš Brejcha patří mezi uživatele iDNES Premium, avšak dosud v soutěžích nikdy nezvítězil. Až teď to klaplo a on může vesele pročítat hokejové soupisky.

Vstupenky rozdáváme každý den. Kdokoli ze čtenářů se může bez omezení denně zapojit do hry o vstupenky na jedno vybrané utkání, členové iDNES Premium hrají o dva zápasy.

Až do 16. května mohou čtenáři v článcích napříč rubrikami iDNES.cz najít symbol puku. Kliknutím puk „seberou“, a tím získají bod. Dvacet puků za den otevírá vstup do denního slosování, 300 puků = účast ve hře o finále.

Sběr může provádět každý registrovaný čtenář nebo čtenářka. Veškeré nasbírané puky za den i jejich celkový počet se zaznamenávají v herní kartě.